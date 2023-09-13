Kim Milyoner Olmak İster para ödülü 5 milyon TL oldu

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi – kültür yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" para ağacını yeniledi.atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen yarışma programı, bu sezon para ödüllerini arttırdı. En yüksek para ödülünün 5 milyon TL'ye yükseldiği yarışmaya bu meblağ 13. soru olarak ilave edildi. Yarışmada ayrıca diğer 12 sorunun para değerleri yükseldi.1.Soru-2.000 TL2.Soru-5.000 TL / BARAJ3.Soru-7.500 TL4.Soru-10.000 TL5.Soru-20.000 TL6.Soru-30.000 TL7.Soru-50.000 TL BARAJ8.Soru-100.000 TL9.Soru-200.000 TL10.Soru-300.000 TL11.Soru-500.000 TL12.Soru-1.000.000 TL13.Soru-5.000.000 TLKim Milyoner Olmak İster yeni para ağacıyla 24 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında başlıyor!