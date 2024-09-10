Haber Tarihi: 10 Eylül 2024 13:17 - Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024 13:17

Kenan İmirzalıoğlu neden Kim Milyoner Olmak İster'i bıraktı?

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni sezonda Kim Milyoner Olmak İster Oktay Kaynarca sunumuyla başlıyor. ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon yeni sunucusuyla ekranlarda olacak. Peki, Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'den ayrıldı mı, neden ayrıldı? Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon ne zaman 2024? İşte detaylar...

Kenan İmirzalıoğlu neden Kim Milyoner Olmak İster'i bıraktı?
Abone Ol
Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon fragmanı yayınlandı. Tanıtımda Oktay Kaynarca'nın olması, Kenan İmirzalıoğlu neden bıraksı sorusunu beraberinde getirdi. Kim Milyoner Olmak İster Oktay Kaynarca sunumuyla başlıyor...

KENAN İMİRZALIOĞLU KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DEN NEDEN AYRILDI?

Mehmet Üstündağ'ın köşesinde yer verdiği bilgiye göre Kenan İmirzalıoğlu yeni sezonda Kim Milyoner Olmak İster'in koltuğunda oturmayacak. İşte, Üstündağ'ın yazısından detaylar;

"Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, yaz boyunca farklı yarışma programı sunarak sunuculuğa ısınmıştı. Yeni sezonda da "Kim Milyoner Olmak İster"in başında olacak olan Kaynarca, ekranlarda fırtınalar estirecek gibi görünüyor.

Kenan İmirzalıoğlu, efendiliği ve başarılı oyunculuğuyla Türk halkının gönlünde taht kurmuş bir isim. Programda da çok beğeniliyordu. Ama belli ki artık yeniden dizi setlerine dönmek istiyor. Keza Oktay Kaynarca da çok seviliyor. Ayrıca ikisini birbiriyle kıyaslamaya bile gerek yok!
Programın yeni sezonu, izleyicilere hem tanıdık hem de yeni bir deneyim sunarken, ben de Kaynarca'ya yeni görevinde başarılar diliyorum"

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni sezonda Kim Milyoner Olmak İster Oktay Kaynarca sunumuyla yayın hayatına devam edecek. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni bölümüyle Pazar 20.00'de atv'de!
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Beşiktaş'ta Semih antrenmana çıkmadı! Beşiktaş Beşiktaş'ta Semih antrenmana çıkmadı!
Antalyaspor, Alioski'yi istiyor Antalyaspor Antalyaspor, Alioski'yi istiyor
Rotaru: 'Cicaldau'yu bonservisiyle transfer ettik' Galatasaray Rotaru: "Cicaldau'yu bonservisiyle transfer ettik"
Sigorta nedir? Sigorta ne işe yarar? Gündem Sigorta nedir? Sigorta ne işe yarar?
iOS 18 ne zaman çıkacak? iOS 18 alacak telefonlar Gündem iOS 18 ne zaman çıkacak? iOS 18 alacak telefonlar
Gökhan Akkan, Bodrumspor'la anlaştı Rizespor Gökhan Akkan, Bodrumspor'la anlaştı
Allan Saint-Maximin, arada güç depoladı! Fenerbahçe Allan Saint-Maximin, arada güç depoladı!
Galatasaray, harekete geçti: Cherki Galatasaray Galatasaray, harekete geçti: Cherki
Fenerbahçe'de Burak Kapacak'a takım aranıyor Fenerbahçe Fenerbahçe'de Burak Kapacak'a takım aranıyor
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Yabancı kuralı için kritik gün!
2
Fenerbahçe'ye Medina'dan sonra bir Tangocu daha; Ordonez!
3
Galatasaray, harekete geçti: Cherki
4
Mehmet Ali Güler: "Galatasaray, Fenerbahçe yalan"
5
Rotaru: "Cicaldau'yu bonservisiyle transfer ettik"
6
Beşiktaş'ta Sadio Mane ısrarı!
7
İzmir'de Kerem Aktürkoğlu'nun gecesi!

SON HABERLER

yukarı ok