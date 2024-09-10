Kenan İmirzalıoğlu neden Kim Milyoner Olmak İster'i bıraktı?

Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon fragmanı yayınlandı. Tanıtımda Oktay Kaynarca'nın olması, Kenan İmirzalıoğlu neden bıraksı sorusunu beraberinde getirdi. Kim Milyoner Olmak İster Oktay Kaynarca sunumuyla başlıyor...

Mehmet Üstündağ'ın köşesinde yer verdiği bilgiye göre Kenan İmirzalıoğlu yeni sezonda Kim Milyoner Olmak İster'in koltuğunda oturmayacak. İşte, Üstündağ'ın yazısından detaylar;

"Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, yaz boyunca farklı yarışma programı sunarak sunuculuğa ısınmıştı. Yeni sezonda da "Kim Milyoner Olmak İster"in başında olacak olan Kaynarca, ekranlarda fırtınalar estirecek gibi görünüyor.

Kenan İmirzalıoğlu, efendiliği ve başarılı oyunculuğuyla Türk halkının gönlünde taht kurmuş bir isim. Programda da çok beğeniliyordu. Ama belli ki artık yeniden dizi setlerine dönmek istiyor. Keza Oktay Kaynarca da çok seviliyor. Ayrıca ikisini birbiriyle kıyaslamaya bile gerek yok!

Programın yeni sezonu, izleyicilere hem tanıdık hem de yeni bir deneyim sunarken, ben de Kaynarca'ya yeni görevinde başarılar diliyorum"

Yeni sezonda Kim Milyoner Olmak İster Oktay Kaynarca sunumuyla yayın hayatına devam edecek. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni bölümüyle Pazar 20.00'de atv'de!