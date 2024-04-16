Haber Tarihi: 16 Nisan 2024 17:56 - Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2024 17:56

KDV zammı 2024: Lokanta ve kafelerde ek yüzde 2 zam

Gelir İdaresi Başkanlığı, lokanta ve kafelerde KDV oranlarında artış yapma kararı aldı. Hazırlanan tebliğ taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı.

KDV zammı 2024: Lokanta ve kafelerde ek yüzde 2 zam
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, seçimlerin ardından yeni bir zamma imza atıyor. Bakanlık, lokanta ve kafelerde KDV oranlarında artış yapmaya hazırlanıyor.

Konuya ilişkin tebliğ taslağına göre, Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin yiyecek ve içecek sunulan yerlerde KDV oranını düzenleyen maddesinde değişiklik yapılacak. Yiyecek ve içecek satılan yerlerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20'ye çıkartılacak.

Buna göre, kahvehane, kafeterya, pastane, hazır yemek şirketleri dahil lokantalarda KDV oranı yüzde 8'den yüzde 10'a çıkacak. Bu işletmelerde alkollü içecekler için uygulanan yüzde 18 KDV oranı da yüzde 20'ye çıkartılacak.

Gazino, bar, dans salonu, pavyon, taverna, birahane gibi yerlerde verilen hizmetlere uygulanan KDV oranı yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilecek.

Tebliğ taslağı görüşlerin alınmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.
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