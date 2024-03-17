Kasımpaşa-Galatasaray canlı izle şifresiz Bein Sports izle
Haber Tarihi: 17 Mart 2024 15:40 -
Güncelleme Tarihi:
17 Mart 2024 15:43
Kasımpaşa-Galatasaray canlı izle şifresiz Bein Sports izle
Kasımpaşa Galatasaray şifresiz beIN Sports linki | Kasımpaşa Galatasaray maçı kaçak olarak Taraftarium24, Selçuk Sports, İnatspor, Netspor'dan izlemek yasadışıdır. Galatasaray, Trendyol Süper Lig 30. hafta maçında Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Kasımpaşa Galatasaray maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı izleme detayları...
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Bülent Birincioğlu oturacak.
KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMU
Galatasaray, ligin geride kalan 29 maçlık bölümünde 25 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 78 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi. Kasımpaşa ise 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 43 puan toplayarak 5. sırada yer aldı. İki takım arasında RAMS Park'ta oynanan son müsabakadan Galatasaray, 2-1 galip ayrılmıştı.
Galatasaray'da iki oyuncunun sakatlık sebebiyle forma giymeme ihtimali bulunuyor. Hafta içi takımla beraber antrenmana çıkmayan Davinson Sanchez ve Serge Aurier'in sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosunda olması beklenmiyor.
4 OYUNCU SINIRDA
Galatasaray'da 4 oyuncu, Kasımpaşa maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Sergio Oliveira, Kaan Ayhan, Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile RAMS Park'ta yapılacak maçta forma giyemeyecek.
10 MAÇTIR KAZANIYOR
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 10 maçtan galip ayrıldı. Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 10 resmi maçı da kazandı.
17 MAÇTIR YENİLMİYOR
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 17 müsabakada mağlup olmadı. Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom" ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 15 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
LİGİN EN İYİ SAVUNMASI
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 64 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 17 gol gördü. Yaptığı maçların 15'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.
40. RANDEVU
Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig'de 40. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 39 lig maçından 25'ini Galatasaray kazandı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 7 kez galip geldi. Galatasaray'ın 77 golüne, Kasımpaşa 39 golle yanıt verdi.
KASIMPAŞA'DAKİ MAÇLAR
İki ekip, maçın yapılacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 13 kez birbirlerine rakip oldu. Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray karşısında 3 galibiyet elde etti. Galatasaray, deplasmanda 7 kez galip gelirken, taraflar 3 kez de eşitliği bozamadı. Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 17 gole, sarı-kırmızılılar 28 golle yanıt verdi.
EN FARKLI SKORLAR
Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi. Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda RAMS Park'taki maçı 4-0 kazandı.
OKAN BURUK: "FARKI AÇMAK İSTİYORUZ"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı öncesi konuştu. Okan Buruk, "Uzun zamandır ilk defa bu kadar uzun süre hazırlandık. Hem dinlendik hem de hazırlandık. Oyuncularımızı motive etmeye çalıştık. Lider olduğumuz için inanılmaz bir inanmışlık ve moral var. Bugün de bunu devam ettirmek istiyoruz. Taraftarımız bugün bizimle birlikte. Bize ayrılan bölümü doldurdular. Onların desteğine ihtiyacımız olacak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Sonlandırma anlamında iyi bir takım ama çok fazla da gol yiyen bir takım, rakibi tanıyoruz. Kalitemizi biliyoruz. Oyun disiplini çok önemli. Topu rakipten geri kazanmak çok önemli. Top kaybı da yapmamamız gerekiyor. İnşallah kazanmak için her şey bizim elimizde." dedi. Başarılı teknik adam sözlerine, "Abdülkerim ile ilgili düşündük ama yüzde yüz tam saha antrenman yapmadı. Abdülkerim'in oynadığı mevki önemli. Atlet bir takıma karşı yedekte tutmak istedik. Arka adale sakatlığı vardı. Abdülkerim isterseniz oynarım dedi. Bu tür oyunculara sahip olduğumuz için mutluyuz. Oyun içi ihtiyaç olursa kullanmak istiyoruz. İyi bir kulübe sahibiz. Ofansif anlamda iyi bir kadroya sahibiz. Defansif anlamda yine sağ ve sol bekin yedeği yok." diye devam etti. Okan Buruk son olarak, "Bu maç çok önemli. Rakibimizle puan farkını açarak akşam oynanacak derbiyi o şekilde izlemek istiyoruz." açıklamasında bulundu.
GALATASARAY, SÜPER LİG'DE KAYBETMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a mağlup olduktan sonra oynadığı 17 karşılaşmada kaybetmezken, son 10 maçında da sahadan galip ayrıldı.Sarı-kırmızılılar, ligdeki bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor müsabakalarından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı. Aslan'ın önce Avrupa Ligi'nden, sonra da Türkiye Kupası'ndan elenmesiyle beraber haftada bir maça çıkmasının olumlu etkileri görülmeye başladı. Sezon başından beri yoğun maç trafiğine giren ve yeterli dinlenme şansı bulamayan Galatasaraylı futbolcular son iki haftadır biraz rahatladı. Rize ve Kasımpaşa karşılaşması öncesinde verilen izinlerin oyuncuları sevindirdiği belirtildi. Bunun ilk yansımasının Rize maçında yaşandığı ve verilen reaksiyonun arkasında bunun yattığı bildirildi.
OKAN BURUK İLK 11'İNİ DEĞİŞTİRMEDİ
Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maçın ilk 11'i belli oldu. Okan Buruk, Sarı kırmızılı takımın Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup ettikleri maçtaki 11'i değiştirmedi. Galatasaray'da sakatlığını atlatmasına rağmen riske edilmeyen Abdülkerim Bardakcı maça yedek kulübesinde başladı. Abdülkerim'in yerine Berkan Kutlu'ya sol stoperde görev verildi. Sarı kırmızılı takımın yedek kulübesinde şu isimler yer aldı: Günay, Eyüp, Zaha, Tetê, Ziyech, Abdülkerim, Ali, Hamza, Ndombele, Vinicius
OKAN BURUK'TAN ICARDI UYARISI
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı, aylar sonra ilk kez tam olarak yüzde 100 fit haliyle sahada olacak. Ligin ilk yarısındaki Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlıktan bu yana bir türlü toparlanmayan Icardi'ye, maç temposunun azalması çok iyi geldi. Bu hafta yapılan antrenmanlarda en verimli çalışma sürecini geçiren 31 yaşındaki futbolcu için, bugünkü Kasımpaşa mücadelesi patlama maçı olabilir. Teknik patron Okan Buruk, hem kenar oyuncularına hem de merkezdeki oyun kurucularına takımın en hırslı ismi konumundaki Icardi'yi sürekli beslemeleri ve pozisyona sokmaları talimatını verdi.
KASIMPAŞA HEM ATIYOR HEM YİYOR
Galatasaray'ın rakibi Kasımpaşa; kalesinde gördüğü 51 golle Pendikspor ve İstanbulspor'un ardından en fazla gol yiyen 3. takım olurken, attığı 50 golle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından ligde en fazla gol atan 3. takım olarak yer alıyor. Ev sahibi ekipte Erdem Çetinkaya, Sadiki ve Julien Ngoy'un sakatlıklarını bulunurken, durumları maç saatinde netlik kazanacak. Lacivert-Beyazlılar'da Aytaç Kara, Omeruo, Hajradinovic, Mamadou Fall ve Yasin Özcan sarı kart sınırında yer alıyor. Bu oyuncular Galatasaray karşısında sarı kart görürse, 31. haftada deplasmanda Kayserispor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek. Bu sezon gösterdiği performansla Süper Lig'de en iyi dönemini geçiren Haris Hajradinovic, 29 maçın tamamında forma giyerken, 3 gollük de katkı sağladı. 6 sezondur Kasımpaşa forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, verdiği 13 gol pasıyla ise Süper Lig'in asist krallığında zirvede bulunuyor. Bosna Hersekli futbolcuyu, 9 asistle Tadic, 8'er asistle Szymanski ve Deniz Türüç takip ediyor. Eski Galatasaraylı Aytaç Kara, arasında frikikten de bulduğu 12 golle dikkat çekiyor.
MAURO ICARDI: "9 HAFTAYI BANA BIRAKIN"
Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını tamamlayan ve rakibini devirip zirvede yerini sağlama almak isteyen Galatasaray'da moraller yerinde. Kritik karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, kenar ortaları konusunda özel çalışmalar yaptırırken, Arjantinli yıldız da arkadaşlarına söz verdi. Sakatlığını tamamen atlatan ve farklı Rize galibiyeti sonrası verilen izinde ailesiyle İtalya'ya giderek moral depolayan golcü futbolcu, "Son 9 haftayı bana bırakın. Benim zamanım geldi. Golleri atıp şampiyon olacağız" dedi. Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük payı olan Icardi, son 9 haftada 13 gol atarak takımını sırtlamıştı. Bu sezon 37 resmi maça çıkan Icardi, 21 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Ligin ilk yarısındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanan Arjantinli yıldız, sonrasında uzun süre iğneyle sahaya çıkmıştı. Sakatlığını tamamen atlatan tecrübeli oyuncu, yeniden golleriyle taraftarı coşturmak istiyor. Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 37 maça çıktı. Arjantinli forvet, 21 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi. Icardi'nin sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Yıldız golcünün güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro.