Karşıyaka, zirve yarışından kopmuyor

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yaşadığı sıkıntılara rağmen sezon başında kurduğu güçlü kadroyla yarıştan hiç kopmayan Karşıyaka, Anadolu Üniversitesi engelini de 4-2'yle geçerken, son 5 maça iddialı girdi.



Alsancak Stadı'ndaki hafta içi mücadelesinde yenik duruma düşüp formda yıldızları Ali Sinan Gayla ve Sefa Küpeli'nin yanı sıra genç oyuncusu Selim Demirci'nin golleriyle galibiyete uzanan Kaf-Kaf, 51 puana ulaştı.



Son hafta ağırlayacağı lider Bursaspor'u 7 puan geriden takibini sürdüren Karşıyaka, şampiyonluğu ıskalarsa bile direkt grup finaline kalacak ikinci basamaktaki yerini Belediye Kütahyaspor'un 3 puan önünde korudu. Kaf-Kaf, birçok önemli oyuncusunun sakatlığında kritik maçta ilk 11'de başarıyla görev yapan altyapı oyuncuları Selim ve Berat Şahin'in performanslarıyla da ayrıca gurur duydu.



BAŞKAN EL KOYDU



Karşıyaka, daha önce oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybedip geçen sezon kendisini Play-Off'tan eleyen Anadolu Üniversitesi'ni bu kez 4 golle geçerken, 90 dakikanın bitiminde takımla tribün arasında yaşanan olaya Başkan İlker Ergüllü el koydu.



Karşıyakalı futbolcular, yenilen ilk golün ardından bazı taraftarlar kendilerine tepki gösterdiği için maç sonrası tribüne gitmedi. Son aylarda sıkıntılar yaşayan futbolcuların ilk yarıda burnuna darbe alıp kanlar içinde yerde kalmasına rağmen oyundan çıkmayarak attığı golle takıma beraberliği getiren Ali Sinan, 2 gol birden atan Sefa'ya rakibin golü sonrası verilen tepki nedeniyle de üzgün oldukları öğrenildi.



Maç sonrası tesislere giden Başkan İlker Ergüllü, futbolcularla görüşerek moral aşıladı. Ergüllü, bu galibiyetle prim alacakları 2.5 prime çıkan takıma bayram öncesi prim dağıtma sözü de verdi. Karşıyaka Başkanı Ergüllü ve Futbol Şube Sorumlusu İlker Akpınar, akşam da Karşıyaka Taraftarlar Derneği'nin düzenlediği iftar yemeğine katılarak son haftalar öncesinde taraftarla birlik beraberlik tablosu sergiledi.



Karşıyaka, ligde bayram tatilinin üçüncü gününe denk gelen 1 Nisan Salı günü erteleme maçında düşme hattındaki Kuşadasıspor'u konuk edecek.



