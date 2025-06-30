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Karşıyaka'da yönetim işbaşı yapacak

Olağanüstü genel kurulda göreve gelen yeni Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş ve yönetimi, görevlerine başlamaya hazırlanıyorlar.

calendar 30 Haziran 2025 16:03
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da yönetim işbaşı yapacak
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İzmir temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nde 26 Haziran'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda kulübün kayyuma kalmaması için son anda göreve gelen yönetim çarşamba günü işbaşı yapacak. Eski basketbol şube başkanlarından Ateş Özerk'in vefatı ve cenaze töreni nedeniyle bugün yapılması planlanan toplantıyı erteleyen yeni yönetim, çarşamba günü görev dağılımı gerçekleştirecek.

Yeşil-kırmızılılar önce Kurucu Başkan Zühtü Işıl, Onursal Başkan Selçuk Yaşar ve Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'daki kabirlerini ziyaret edecek. Aygün Cicibaş başkanlığındaki Kaf-Kaf ardından görev bölümü yapacak. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ni yeni sezon öncesi elden geçirmek isteyen Karşıyaka, geçen yıl ara ekim yapılamayan antrenman sahasının aşırı sıcaklardan etkilenmemesi için sulamasını aksatmadan sürdürüyor.


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