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Karşıyaka'da kritik kongre günü

İzmir'in önemli kulüplerinden olan Karşıyaka, genel kurula gitmeye hazırlanıyor.

calendar 25 Haziran 2025 14:37
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da kritik kongre günü
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İzmir sporunun 113 senelik en eski kulübü Karşıyaka perşembe günü kritik genel kurulda sandık başına gidecek. Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikahevi'ndeki genel kurul saat 18.00'de başlayacak. Daha önce son 1 yıl içinde 4 kez kongre yapıp 2 kez başkansız kalan Karşıyaka'da 29 Mayıs'ta yapılan son kongrede aday çıkmamıştı. Yaklaşık 1 aydır belirsizliğin hakim olduğu, 600 milyon TL civarında borcu bulunup, henüz sponsor görüşmelerinden de sonuç çıkmayan yeşil-kırmızılılarda Mehmet Karal'ın seçime tek aday olarak girmesi bekleniyor.

ERGÜLLÜ ADAY DEĞİL, KARAL LİSTE YAPIYOR

Bir süredir hem yönetim hem sponsorluk hem takımlarla ilgili görüşmeler yapan eski yöneticilerden Karal son kararını açıklamadı. Karal'ın beklediği maddi desteği henüz bulamamasına rağmen geri adım atmayıp aday olacağı belirtiliyor. Mehmet Karal, listesine son şekli yapacağı görüşmelerin ardından kongre saatine kadar vermeye çalışacak. Kulüpte 1,5 yıla yakın başkanlık yapan İlker Ergüllü ise sponsorluk görüşmelerinden sonuç çıkmadığı için kesin olarak aday olmayacak. Kulüpte 24 Aralık 2024'teki kongrede son gün Mehmet Karal'ın adaylıktan çekilmesiyle İlker Ergüllü yeniden başkan olmuştu.


BİRAND YAYTAŞ, A TAKIMA

Karşıyaka'da eski başkanlardan AOSB Başkanı Cenk Karace, Danışma Kurulu Başkanı Hasan Denizkurdu, Azat Yeşil, Mustafa Karabağlı, Kerem Ali Sürekli gibi isimlerin desteğini alan Mehmet Karal, başkanlığı devralırsa yönetiminde Oktay Yeşil, Metin Yıldırım gibi isimlerin olması bekleniyor. Mustafa Taşova futbol şube başkanlığı teklifi için henüz kararını vermedi. Futbol yapılanmasında sportif direktör olarak eski futbolcu ve antrenörlerden Birand Yaytaş yer alacak. Yaytaş'ın A takımda yönetimle takım arasında köprü olması bekleniyor.

FUTBOLA DUMLUPINAR, BASKETE GENÇOĞLU VEYA ÇAKI

Kaf-Kaf'ta Mehmet Karal başkanlığa gelirse futbol takımının teknik direktörlüğü için takımın 2015-2016 sezonunda görev alan eski çalıştırıcılarından Cüneyt Dumlupınar'ın adı geçiyor. Ancak bu konuda kesin bir kararın olmadığı öğrenildi. Karal'ın ekibinden bir grubun basketbol takımının antrenörlüğü için yine kulüpte uzun yıllar yardımcı antrenör olarak görev yapan Engin Gençoğlu'nu düşündüğü, Karal'a destek veren isimlerin ise Antrenör Ahmet Çakı ve Genel Menajer Nihat Mala'nın devam etmesini istediği öğrenildi.


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