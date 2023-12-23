Haber Tarihi: 23 Aralık 2023 09:31 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 09:31

Kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 2023

Kar yağacak mı, ne zaman kar yağacak gündemde yer almaya devam ediyor. İstanbul'u kar beyazıyla buluşturacak olan kışın merakla beklenen kar yağışı nihayet kapıda! Meteoroloji uzmanlarına göre, İstanbul'a beyaz bir örtüyle süsleyecek olan kar yağışı için geri sayım başladı. Peki, kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 2023

Kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 2023
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki günlerde İstanbul ve çevresinde beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışı müjdesi geldi. İstanbul'un semalarında dans edecek olan kar taneleri, kenti büyüleyici bir atmosfere büründürecek. Peki kar yağacak mı, ne zaman kar yağacak? 

KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel verilerine göre; önümüzdeki hafta başında sıcaklık artacak. Ancak hafta sonuna doğru, sıcak hava yerini sağanak yağış, kar ve fırtınaya bırakacak. Marmara ve Doğu Anadolu'da hafta sonunda kar yağışı beklenirken, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerinde ise sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji'nin haftalık tahminlerine göre; Cuma ve Cumartesi günleri İstanbul'da sağanak yağışlar görülecek. Pazar günü ise karla karışık yağışlar bekleniyor, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili olabilir. İstanbul'da hafta başından çarşamba gününe kadar güneşli bir hava bekleniyor.

SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre; ülkemizin güney, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman ve Çankırı dışında), Orta Karadeniz (Samsun dışında), Doğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Giresun çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların İzmir'in güneyi, Muğla ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde bu gece, yarın (Perşembe) ise Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir, Manisa, Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülebilir.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
 
İstanbul'da kar yağışı Ocak ayından önce beklenmiyor. Ocak ayı ile birlikte havaların daha da soğumasıyla birlikte mevsimin ilk etkili kar yağışı İstanbul'da etkili olabilir.
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