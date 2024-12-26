Kadir İpek kimdir, neden tutuklandı mı?

Kadir İpek, sosyal medya platformu X'e attığı tweetleriyle gündeme gelen bir isimdir. Sert çıkışları ve eleştirirken kullandığı kelimelerden kaynaklı başı belaya giren Kadir İpek daha önce de benzer bir sebepten dolayı gözaltına alınmıştı.



KADİR İPEK KİMDİR, TUTUKLANDI MI?



Kadir İpek, Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiası üzerine ifade verdi. Serbest bırakıldıktan kısa süre için hakkında tutuklama kararı çıktı.



İkinci kez gözaltına alınan İpek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye gönderildi. Kadir İpek 26 Aralık Perşembe günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Geçtiğimiz günlerde 2025 yılı asgari ücret tutarının 22 bin 104 TL olarak duyurulmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımına uygun olmayan bir dille cevap veren Kadir İpek'in mesajı, kısa süre içinde gündem oldu. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. İpek'in "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla Samsun'da gözaltına alındı ardından serbest bırakılmıştı.

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