Miami Heat'in, yıldız oyuncusu Jimmy Butler'a şut antrenmanını terk etmesi nedeniyle süresiz olarak uzaklaştırma cezası verdiği bildirildi.



ESPN'den Shams Charania, Heat'in Butler'a en azından 6 Şubat'taki son takas tarihine kadar süresiz olarak uzaklaştırma cezası verdiğini söyledi.



Butler'ın, son iki ayda giderek daha da tartışmalı hale gelen durumu nedeniyle Heat'ten takas istediği biliniyor. Butler en son Milwaukee Bucks karşılaşması öncesinde takım uçağını kaçırdığı için aynı cezayı almıştı.



Heat yıldızının, Haywood Highsmith'in ilk beşe dahil edilmesiyle benchten geleceği bildirildikten sonra şut antrenmanından çıktığı öne sürüldü.



Heat ekibi, durumla ilgili şu açıklamayı yaptı:



"Miami Heat, Jimmy Butler'ı derhal ve en az beş maç sürecek bir zaman zarfı için uzaklaştırma cezasına çarptırmıştır. Bu cezanın sebebi, takım kurallarını hiçe sayma, takıma zarar veren davranışlarda bulunma ve hizmetleri kasıtlı olarak esirgeme örüntüsünden kaynaklanmaktadır. Buna antrenmandan ayrılması da dahildir."



Butler daha önce Heat tarafından ayrı olaylar nedeniyle yedi maç ve iki maç ceza almıştı.



