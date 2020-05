İstihare namazı nasıl kılınır, nedir

İstihare namazı hakkında bilinmesi gereken şeyler vardır. Bahsi geçen namazın nasıl kılınacağına dair soru işaretleri olanlar için yardımcı olabilecek bilgiler bulunmaktadır. İstihâre namazına başlamadan önce tövbe ederiz. Tövbe İçin kısaca: " Ya Rabbi, buluğ çağımdan şimdiye kadar yapmış olduğum günahlardan pişman oldum, sana sığınıyorum. Beni bağışla, bundan sonra bu günahlardan uzak olacağıma sana söz veriyor, affetmeni istiyorum." deriz. Günahlarımız için Allah'tan af dileyerek namaza başlarız.



"Allâhumme estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es'eluke min fadlike'l-azim. Fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta'lemu ve lâ a'lemu ve ente allâmu'l guyûb. Allâhumme inkunte ta'lemu enne hâza'l-emre hayrun li fi dini ve meâşi ve âkıbeti emri ve âcili emri ve âcilihi. Fekdurhu li ve yessirhu li summe bârik li fihi. Ve in kunte ta'lemu enne hâza'l-emre şerrun li fi dini ve maâşi ve âkıbeti emri ve âcili emri ve âcilihi f'asrifhu anni va'srifni anhu ve'kdur li el-Hayra haysu kâne. Summe ardihi bih." (Buharî, Teheccüd, 25, Deavât, 49, Tevhid, 10; Tirmizi, Vitr, 18; İbn Mace, Akâme, 188; Ahmet b. Hanbel, III/344)."Ey Allahım, ilmine güvenerek senden hakkımda hayırlısını istiyorum, gücüme güç katmanı istiyorum. Sınırsız lutfundan bana ihsan etmeni istiyorum. Ben bilmiyorum, ama sen biliyorsun, ben güç yetiremem ama sen güç yetirirsin. Ey Allahım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Yok eğer benim dinim, dünyam ve geleceğim için kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Ve hayırlı olan her ne ise sen onu takdir et ve beni hoşnut ve mutlu eyle!"İstihâre namazı iki rekatlık bir namazdır. Birinci rekatta "Kafirun suresini" İkinci rekatta "İhlâs suresini" okumak gerekir. Namazdan sonra İstihâre duası okuruz ve abdestli olarak kıbleye yönelip yatarız. Rüyada beyaz ya da yeşil görmek hayır ve iyiliğe; siyah ya da kırmızı görmek şerre işaret olarak yorumlanır.İstihâre, bir bakıma yapılacak işin hayırlı olmasını; hayırlı ise gerçekleşmesini Allah'tan dilemek ve O'ndan yardım istemektir. Hz. Peygamber ashabına her işte istihâreyi, Kur'an'ın bir suresini öğrettiği gibi öğretmiştir (Buhârî, Teheccüd, 25; Ebû Dâvûd, Vitir, 31).İstihâre namazı mendup olup, birinci rekâtında Fâtiha'dan sonra Kâfirûn sûresi; ikinci rekâtında Fâtiha'dan sonra İhlas sûresi okunur.İstihareye birçok durumun neticesinin hayrını öğrenmek için, kötülüklerden korunmak için yatabilirsiniz. Ancak öyle önemli şeyler vardır ki bu durumlarda mutlaka istihareye yatmanız gerekir.Özellikle, sizler için önemli bir işe adım atarken istihareye yatınız. Bu konularda istihareye yatılması oldukça önemlidir. İstahare o işin, eşin hayırlı olmasını gösterirken diğer yandan da hayırlı olmayan şeylerin hayra dönüşmesini de sağlayabiliyor.Evlilik kararı almak üzereyken;Ev alırken,Yeni bir iş yeri açarken;Bir işe başlarken,Kötü bir uğraştan kurtulmak için,İstihareye yatmak için; istihare namazının ilk rekatında ''Kâfirun Suresi'' ikinci rekatında ise ''İhlas Suresi'' okunması gerekir. Namaz kılındıktan sonra istihare duası okunur ve ardından kıbleye doğru bir şekilde yatılır. Rüyada beyaz veya yeşil renkler görünürse o işin kişiye hayırlı olacağı, siyah ve kırmızı renkler görülürse işin şer olduğu anlamına gelmektedir. Şer olandan kaçınmak gereklidir.Günümüzde insanların çoğu istihareye yatmaz, istihare yatan arkadaşlarından kendisi için istihareye yatılmasını ister. Başkasının sizin adınıza istihare yatması caiz değildir, gerçek sonuçlar doğurmaz. Bunun için istihare namazının nasıl kılındığını öğrenerek, sizin yatmanız daha doğru olacaktır.İstihare yapılırken gözden kaçan detaylardan, nasıl yapılması gerektiğine dair her şeyi siz değerli okurlarımızla elimizden geldiğince paylaşmaya çalışacağız.İstihare 7 gün ard arda yatılması daha sağlıklı olacaktır. İlk gün yattığınızda rüyanızın tam olarak sizin için ne ifade ettiğini anlamamanız ya da şüphe içinde olduğunuz durumlarda doğru bir sonuca varmak istiyorsanız yedi gün yatmanız doğru olacaktır. Eğer 7 günün sonunda hayırlı mı yoksa hayırsız mı arasında bir tereddüte kaldığınız zaman kalbiniz ile hissettiğiniz cevap doğru olacaktır.