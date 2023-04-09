İstanbul AKP milletvekili adayları 2023 - İstanbul 1, 2. ve 3. bölge milletvekilleri

İşte AKP'nin il il milletvekili aday listesi:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendi talepleri doğrultusunda AK Parti'den milletvekili adayı gösterilmedi.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu – İstanbul 2. Bölge 1. Sıra





Ankara 1. Bölge 1. Sıra - Tuğrul Türkeş





Ankara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin





Ankara 3. Bölge 1.sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay





Ankara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta



Ankara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri





Ankara 3. Bölge – Tuğgeneral Remzi Albasan (Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürüydü. Astsubaylıktan Subaylığa, oradan da kurmaylığı terfi etmişti)





Ankara 3. Bölgeden genç isimlerden Cansın Yılmaz Yaşar var.





Ankara'dan genç kadın adaylardan Endüstri Mühendisi Zehranur Yılmaz Aydemir (25 yaşında) var.





Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı





Antalya 1. Sıra – Mevlüt Çavuşoğlu





Ağrı 1. Sıra Kürt kökenli kadın aday Ruken Kilerci





Artvin 1. Sıra - Eski bakanlardan Faruk Çelik





Balıkesir 1. Sıra – İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen İsmail Ok





Burdur 1. Sıra – Adem Korkmaz (Rektör)





Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala





Bursa 2. Bölge 1. Sıra – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank (TOGG Fabrikası'nın olduğu şehir)





Erzurum 2. Sıra Fatma Öncü (Bakan yardımcısıydı)





Eskişehir 1. Sıra – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez





Gaziantep 1. Sıra – Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül





İstanbul 1. Bölge 1. Sıra- çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanı Murat Kurum





İstanbul 1. Bölge 6. Sıra – Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu





İstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonay





İstanbul 2. Bölgeden – Cerrah Halit Yerebakan





İstanbul 2. Bölgeden – Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen)





İstanbul 3. Bölgeden – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen





İzmir 1. Bölge 1. Sıra – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu





İzmir 2. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan





İzmir'den gazeteci yazar Şebnem Bursalı-





İzmir'den Mehmet Ali Çelebi.





Enes Efendioğlu - 2019 yılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma gerçekleştiren Enes Efendioğlu ülkemizi BM'de temsil eden ve Genel Kurul döneminde konuşma gerçekleştiren ilk 30 yaş altı Türk olarak da kayıtlara geçmiştir.





Forbes dergisi tarafından küresel düzlemde her yıl seçilen 30 Altı 30 listesine giren Enes Efendioğlu farklılık yaratan en başarılı 30 genç arasında yer almıştır.





Kahramanmaraş – Siyaset bilimci-TV yorumcusu Prof. Dr. Mehmet Şahin





Kayseri 1. Sıra – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar





Kocaeli 1. Sıra – REKTÖR Sadettin Hülagü





Memur-Sen Konfederasyonu Genel Sekreteri Latif Selvi, Konya'dan listeye giren isimlerden.





Manisa 1. Sıra – Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu





DERYA Yanık – Osmaniye 1.sıra





Mahmut özer - Ordu 1





Bekir Bozdağ – Şanlıurfa 1.





Nureddin Nebati – Mersin 1. Sıra





Vahit Kirişçi – Kahramanmaraş





Mehmet Muş – Samsun





Adil Karaismailoğlu – Trabzon





Numan Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. Sıra





Jülide Sarıeroğlu – Ankara 1. Bölge 2. Sıra





Çiğdem Karaaaslan – Samsun 2. Sıra





Mustafa Şen -Trabzon 2. Sıra





Belgin Uygur – Balıkesir 2. Sıra





Ömer çelik – Adana 1. Sıra





Erkan Kandemir – İstanbul 1. Bölge 2.sırA