İpek Kıraç kimdir? İpek Kıraç evlatlık mı? İnan Kıraç, kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddetti

İnan Kıraç, kuracağı vakıf aracılığı ile tüm mal varlığını eğitime muhtaç çocuklara bağışlayacağını söyledi.İnan Kıraç, 2020 yılında yaşamını yitiren eşi, Koç Holding kurucusu Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç'ın mirası nedeniyle kızı İpek Kıraç'a bu yılın başında dava açmıştı. İnan Kıraç, Suna Kıraç'ın vasiyetnamesiyle kızı İpek Kıraç'a intikal eden Temel Ticaret ve Yatırım AŞ'nin yüzde 20.13 hissesine tedbir konulmasını istemiş ve tamamı İpek Kıraç'ın mülkiyetine geçen hisse senetlerinin Medeni Kanun uyarınca yüzde 25'inin kendi adına tescil edilmesini talep etmişti.İpek Kıraç babası İnan Kıraç'a karşı dava açtı. İnan Kıraç'ın mal kaçıran ve halen kaçırmakta bir konumda olduğunu ileri sürdü.İnan Kıraç'ın, Suna Kıraç'a ait hesaptan yüz milyonlarca doları usulsüz bir şekilde aktardığını, Koç Holding hisselerinin bir kısmını 600 milyon TL'ye sattığını iddia eden İpek kıraç, babasının mal varlıklarına tedbir konulmasını talep ettiİstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde baba kız arasında görülen miras davasında yeni bir gelişme yaşandı. İpek Kıraç'ın talebi üzerine mahkeme, İnan Kıraç'a ait Karsan şirketi hisselerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verdi.Öte yandan İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'a açtığı Mirasçılık belgesinin iptali davası İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü. Mahkeme davayı reddetti. Gerekçeli kararda, Kıraç'ın mahkeme önünde ikrarda bulunmuş olup, İpek Kıraç'ın atanmış mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin talebini kabul ettiğini, açıkça bu şekildeki ikrar ettiği anlatıldı.Karada, "Atanmış mirasçılık kanunun emredici hükümlerinden olmadığından, geçersiz bir atanmış mirasçılık belgesi, tüm mirasçılarca kabul edildikten sonra geçerli hale gelecektir. Bu nedenle İnan Kıraç'ın kabul etmiş olduğu atanmış mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin beyanına rağmen; mahkememizde açmış olduğu atanmış mirasçılık belgesinin iptali davasının reddine karar verilmiştir" denildi.İş kadını, Sirena Marine AŞ'nin Yönetim Kurulu üyesi ve CEO'su. 29 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da doğdu. Suna Kıraç ile İnan Kıraç'ın kızı ve Vehbi Koç ile Sadberk Koç'un dördüncü torunudur.İpek Kıraç, 2002 yılında Koç Özel Lisesi'nden, 2007 yılında Brown Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun oldu. 2009 yılında başladığı Brown Üniversitesi Halk Sağlığı programında yüksek lisans eğitimine devam ederken, UMass Tıp Fakültesi'nde ALS hastalığı üzerine araştırmalar yürüten Cecil B. Day Laboratuvarı Nöromusküler Araştırmaları'nda görev aldı. Ayrıca Amerikan Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nde gerçekleştirdiği stajıyla klinik deneyimi kazandı.İpek Kıraç, 2012 - 2021 yılları arasında Sirena Marine Denizcilik San. Ticaret A.Ş.'nin CEO'luğunu üstlendi. İpek Kıraç'ın liderliğinde Sirena Marine stratejik bir dönüşüm geçirirken, lüks yelkenli ve motor yatlar sektöründe kendi markasını geliştirip, Türkiye'nin en büyük ilk 500 ihracatçısı arasına girdi. Üretimdeki mükemmeliyet yaklaşımı ve marka bilinirliği Sirena Marine'i savunma sanayi ve otomotiv sektörlerindeki projelerde de tercih edilen bir tedarikçi haline getirdi. Kıraç'ın liderliği altında cirosu 10 yıldan az bir sürede 5 kat büyüyen, kârlılığı ise aynı sürede 20 kat artan şirket, sektöründe küresel bir oyuncuya dönüştü. İpek Kıraç, Sirena Marine'deki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini halen sürdürüyor.Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nın Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği'ni de yürütmekte olan İpek Kıraç, 2021 yılında annesi Suna Kıraç'ın ismini taşıyan "Suna'nın Kızları" adında bir eğitim inisiyatifini başlattı. Suna'nın Kızları, disiplinler arası ve bütüncül bir yaklaşımla, kız çocuklarını hayallerini gerçekleştirmeleri yolunda güçlendirecek destekleyici bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyor. Kıraç ayrıca dijital teknolojileri kullanarak ve gönüllü katılımı seferber ederek sokak hayvanlarının refahı üzerine çalışan SemtPati Vakfı'nı kurdu.İpek Kıraç; Vehbi Koç Vakfı, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş., Amerikan Hastanesi, Zer Merkezi Hizmetler A.Ş., Arçelik Pazarlama A.Ş. ve Setur Servis Turistik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütüyor.Ayrıca Koç Okulu Yönetim Kurulu Başkanı olan Kıraç, Koç Üniversitesi ve Galatasaray Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Mütevelli Heyet Üyeliği görevlerine devam ediyor.İpek Kıraç, 2016 yılından bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesidir.Vehbi Koç'un kızı olan İnan Kıraç ile eşi Suna Kıraç'ın çocuğu olmadı. Evliliklerinin 15. yılında evlatlık alma kararı veren çiftin yolları henüz 4 aylıkken İpek Kıraç ile keşişti ve İpek'i evlatlık aldılar.