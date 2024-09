iOS 18 ne zaman çıkacak? iOS 18 alacak telefonlar

iOS 18 çıkış tarihi, tüm teknoloji meraklıları tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Apple tarafından geçtiğimiz gün yapılan iPhone 16 lansmanıyla birlikte, tüm iPhone kullanıcılarının merak ettiği iOS 18'de tanıtıldı. Peki, iOS 18 ne zaman çıkacak? iOS 18'i hangi telefonlar destekleyecek?



iOS 18 NE ZAMAN ÇIKACAK?



Apple, 9 Eylül'deki iPhone 16 etkinliğinde iOS 18'in çıkış tarihini duyurdu.



Buna göre; iOS 18 16 Eylül'de yayınlanacak.



ANA EKRANDA YENİ ÖZELLEŞTİRME



iOS 18, iPhone kullanıcılarına yeni ana ekran özelleştirme seçenekleri, yeniden tasarlanan kontrol merkezi ve daha fazlası dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik getiriyor.



iOS 18'İ HANGİ CİHAZLAR DESTEKLEYECEK?



iOS 18 güncellemesini alacak cihazlar ise şöyle;



iPhone XR

iPhone XS ve XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max

iPhone 12 ve 12 mini

iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max

iPhone 13 ve 13 mini

iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max

iPhone 14 ve 14 Plus

iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max

iPhone 15 ve 15 Plus

iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max

iPhone 16 ve 16 Plus

iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max

iPhone SE (2. nesil)

iPhone SE (3. nesil)

