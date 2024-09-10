Haber Tarihi: 10 Eylül 2024 14:52 - Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024 14:52

iOS 18 ne zaman çıkacak? iOS 18 alacak telefonlar

iOS 18'in ne zaman çıkacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alan Apple, iPhone 16 lansmanıyla birlikte iOS 18'i de tanıttı. Bir dizi özellikle birlikte piyasaya sunulacak olan iOS 18'i hangi telefonların destekleyeceği merak ediliyor. Peki, iOS 18 ne zaman çıkacak? iOS 18'i hangi telefonlar destekleyecek?

iOS 18 ne zaman çıkacak? iOS 18 alacak telefonlar
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iOS 18 çıkış tarihi, tüm teknoloji meraklıları tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Apple tarafından geçtiğimiz gün yapılan iPhone 16 lansmanıyla birlikte, tüm iPhone kullanıcılarının merak ettiği iOS 18'de tanıtıldı. Peki, iOS 18 ne zaman çıkacak? iOS 18'i hangi telefonlar destekleyecek?

iOS 18 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple, 9 Eylül'deki iPhone 16 etkinliğinde iOS 18'in çıkış tarihini duyurdu.

Buna göre; iOS 18 16 Eylül'de yayınlanacak.

ANA EKRANDA YENİ ÖZELLEŞTİRME

iOS 18, iPhone kullanıcılarına yeni ana ekran özelleştirme seçenekleri, yeniden tasarlanan kontrol merkezi ve daha fazlası dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik getiriyor.

iOS 18'İ HANGİ CİHAZLAR DESTEKLEYECEK?

iOS 18 güncellemesini alacak cihazlar ise şöyle;

iPhone XR
iPhone XS ve XS Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max
iPhone 12 ve 12 mini
iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max
iPhone 13 ve 13 mini
iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max
iPhone 14 ve 14 Plus
iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max
iPhone 15 ve 15 Plus
iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max
iPhone 16 ve 16 Plus
iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max
iPhone SE (2. nesil)
iPhone SE (3. nesil)
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