Haber Tarihi: 17 Ekim 2025 11:47 - Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2025 11:47

İnternette sorun mu var 17 Ekim 2025: Google, Youtube, Instagram, Twitter (X) çöktü mü?

Sosyal medya platformlarından YouTube, Instagram, Twitter'a giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılar, ana sayfaya giriş yaparken hata ile karşılaşıyor. Mobil uygulamalar aracılığıyla veya masaüstü giriş yapma çalışanlar bağlantı sorunu sebebiyle bölgesel olarak hata alabiliyor. Google, Youtube, Instagram, Twitter gibi platformlarda dünya çapında bir sorun olmadığı aktarılıyor. Yapılan raporlamalar doğrultusunda Google ve Youtube zaman zaman erişim sorunu yaşanıyor. Peki İnternette sorun mu var? İşte, yapılan son raporlamalar…

Dünyanın en fazla paylaşım yapılan uygulamalarının başında gelen Instagram'da akış yenileme sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar, takip ettikleri kişilerin paylaşımlarını ve hikayelerini görüntüleyebiliyor. En fazla kullanıcı sayısına sahip olan Twitter'da ise 17 Ekim Cuma günü herhangi bir erişim sorunu yaşanmıyor. Video paylaşım platformu olan Youtube'de sabah saatlerinde problem çözüldü. Peki Google, Youtube, Instagram, Twitter (X) çöktü mü, sorun mu var? İşte, sosyal medya platformlarında son durum…

İNTERNETTE SORUN MU VAR? (17 EKİM 2025)

Kulllanıcı raporlamalarının toplandığı Downdetector'a göre Türkiye genelinde internette erişim sorunu yaşanmıyor.

Bağlantı sorunlarıyla karşılaşan kullanıcıların uygulamaların güncel olup olmadığını kontrol etmesi ve internet tarayıcılarını yeniden başlatması tavsiye ediliyor.

GOOGLE ÇÖKTÜ MÜ?

Arama motoru Google'de hem masaüstü hem de mobilde güncel olarak bir sorun bulunmuyor. Kullanıcılar, kesintisiz olarak Google servislerinden faydalanabiliyor.

YOUTUBE'DA SORUN MU VAR?

Video paylaşım uygulaması olan Youtube'de saat 10.30 itibariyle erişim sorunları yaşandı. Bazı kullanıcılar ise hata ile karşılaşmadıklarını ifade etti.

INSTAGRAM VE TWİTTER'DA ERİŞİM SORUNU VAR MI?

Dünyanın en fazla kullanılan sosyal medya platformlarından olan İnstagram ve Twitter'da güncel olarak erişim sorunu bulunmuyor. Kullanıcı raporlamalarına göre sorun olmadığı biliniyor.
