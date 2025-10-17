İnternette sorun mu var 17 Ekim 2025: Google, Youtube, Instagram, Twitter (X) çöktü mü?

Dünyanın en fazla paylaşım yapılan uygulamalarının başında gelen Instagram'da akış yenileme sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar, takip ettikleri kişilerin paylaşımlarını ve hikayelerini görüntüleyebiliyor. En fazla kullanıcı sayısına sahip olan Twitter'da ise 17 Ekim Cuma günü herhangi bir erişim sorunu yaşanmıyor. Video paylaşım platformu olan Youtube'de sabah saatlerinde problem çözüldü. Peki Google, Youtube, Instagram, Twitter (X) çöktü mü, sorun mu var? İşte, sosyal medya platformlarında son durum…

Kulllanıcı raporlamalarının toplandığı Downdetect

or'a göre Türkiye genelinde internette erişim sorunu yaşanmıyor.

Bağlantı sorunlarıyla karşılaşan kullanıcıların uygulamaların güncel olup olmadığını kontrol etmesi ve internet tarayıcılarını yeniden başlatması tavsiye ediliyor.

Arama motoru Google'de hem masaüstü hem de mobilde güncel olarak bir sorun bulunmuyor. Kullanıcılar, kesintisiz olarak Google servislerinden faydalanabiliyor.

Video paylaşım uygulaması olan Youtube'de saat 10.30 itibariyle erişim sorunları yaşandı. Bazı kullanıcılar ise hata ile karşılaşmadıklarını ifade etti.

Dünyanın en fazla kullanılan sosyal medya platformlarından olan İnstagram ve Twitter'da güncel olarak erişim sorunu bulunmuyor. Kullanıcı raporlamalarına göre sorun olmadığı biliniyor.