Immobile için gol krallığı açıklaması!

Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile için babasından bir açıklama geldi.
İtalyan basınına konuşan Antonio Immobile, "Mutluyum, ailece hepimiz mutluyuz ve bunun böyle devam etmesini umuyoruz. Umarım Türkiye'de gol krallığını kazanır. Bu güzel olurdu ama kristal bir kürem yok ve gelecekte ne olacağını bilmiyorum. Söylemeye gerek yok, oğluma en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, 34 yaşındaki Ciro Immobile'yi Lazio'dan 2 yıllığına kadrosuna katmıştı.
Beşiktaş forması altında 2 maça çıkan Immobile, 2 kez gol sevinci yaşadı.
İtalyan basınına konuşan Antonio Immobile, "Mutluyum, ailece hepimiz mutluyuz ve bunun böyle devam etmesini umuyoruz. Umarım Türkiye'de gol krallığını kazanır. Bu güzel olurdu ama kristal bir kürem yok ve gelecekte ne olacağını bilmiyorum. Söylemeye gerek yok, oğluma en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, 34 yaşındaki Ciro Immobile'yi Lazio'dan 2 yıllığına kadrosuna katmıştı.
Beşiktaş forması altında 2 maça çıkan Immobile, 2 kez gol sevinci yaşadı.