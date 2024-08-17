Immobile için gol krallığı açıklaması!

Ciro Immobile'nin babası Antonio Immobile, İtalyan basınına konuştu. Baba Immobile, oğlunun gol kralı olmasını istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Immobile için gol krallığı açıklaması!
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17 Ağustos 2024 12:19
Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile için babasından bir açıklama geldi.

İtalyan basınına konuşan Antonio Immobile, "Mutluyum, ailece hepimiz mutluyuz ve bunun böyle devam etmesini umuyoruz. Umarım Türkiye'de gol krallığını kazanır. Bu güzel olurdu ama kristal bir kürem yok ve gelecekte ne olacağını bilmiyorum. Söylemeye gerek yok, oğluma en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, 34 yaşındaki Ciro Immobile'yi Lazio'dan 2 yıllığına kadrosuna katmıştı.

Beşiktaş forması altında 2 maça çıkan Immobile, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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