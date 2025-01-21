Hüseyin Eroğlu: 'Hücum oyununu daha iyi oynamalıyız'

Eryaman Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eroğlu, Kocaelispor'un deplasmanda puan ortalamasının yüksek olduğuna işaret etti.



Eroğlu, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirterek, "İlk yarı dengeli geçti. İstediklerimizi bölüm bölüm yapabildik. Dirençli, agresif orta sahaları vardı, pek alan bulamadık. Gençlerbirliği'nin başında üçüncü maçımıza çıktık. Oyunumuzu geliştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Skoru almak, lidere karşı oynadığımız için üç puandan daha değerliydi. Önümüzdeki süreçte hem moral motivasyon hem de öz güven anlamında bize çok katkı sağlayacak bir maçtı." ifadelerini kullandı.



Alperen Babacan'ın sakatlanmasının oyun düzenlerini olumsuz etkilediğini vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti:



"Zuzek'in olmaması nedeniyle Hanousek'i stopere çektik. Biraz daha savunmada kalmak zorunda kaldık. Yaptığımız hamlelerle savunmayı beşledik, skoru korumaya gittik. Bugün savunmayı iyi yaptık ama hücum oyununu daha iyi oynamamız gerekiyor. Sürekli savunmada kalırsan gol yiyebilirsin. Belki geçişte pozisyon bulabilirdik ama karşımızda lider vardı. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımı kutluyorum. Saygıyla andığımız İlhan Cavcav'ın da ruhu şad olsun."



Ligin çekişmeli geçtiğini dile getiren Eroğlu, "Her hafta farklı skorlar çıkabiliyor. Kendimizi yukarılara doğru çekmek için oyunumuzu geliştireceğiz. Bu ligde ilk hedefimiz, play-off'ta kalmak." diye konuştu.



Hüseyin Eroğlu, ara transfer döneminde ön bölgeye takviye yapmak istediklerini kaydetti.



