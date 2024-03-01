Hatayspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'a konuk oluyor. Mersin Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Hatayspor ligde oynadığı son üç karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı. Fenerbahçe ise zirve yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisine düşerken ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, bu sezon rakip fileleri 70 kez sarsarken tarihinde en golcü sezonlarından birisini geçiriyor. Peki Hatayspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçın ekranlara geleceği saat…

Hatayspor Fenerbahçe mücadelesi Mersin Stadyumu'nda oynanacak. Hatayspor'un Fenerbahçe'yi konuk edeceği 28. Hafta karşılaşması 2 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Hatayspor, Fenerbahçe karılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Turgay Kaan Numanoğlu mücadelenin dördüncü hakemi olacak.

Fenerbahçe haftaya topladığı 70 puanla ikinci sırada giriyor. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, geride kalan 27 haftada 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik ile sahadan ayrıldı.

Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor 28. haftaya topladığı 29 puanla 16. sırada giriyor. Hatay ekibi, oynadığı 27 karşılaşmada 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 32 sarsarken kalesinde ise 37 gole engel olamadı.