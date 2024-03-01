Haber Tarihi: 01 Mart 2024 12:56 - Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2024 12:56

Hatayspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

İsmail Kartal ve öğrencileri, Hatayspor karşısında kazanmak için sahaya çıkıyor. Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oynanacağı haftada hataya tahammülü olmayan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek üç puan almak istiyor. Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor ise düşme hattından uzaklaşmak için sahadan puan veya puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Hatayspor- Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu. Peki Hatayspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Hatayspor - Fenerbahçe karşılaşmasına ilişkin son bilgiler…

Hatayspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
Abone Ol
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'a konuk oluyor. Mersin Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Hatayspor ligde oynadığı son üç karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı. Fenerbahçe ise zirve yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisine düşerken ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, bu sezon rakip fileleri 70 kez sarsarken tarihinde en golcü sezonlarından birisini geçiriyor. Peki Hatayspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçın ekranlara geleceği saat…

HATAYSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Hatayspor Fenerbahçe mücadelesi Mersin Stadyumu'nda oynanacak. Hatayspor'un Fenerbahçe'yi konuk edeceği 28. Hafta karşılaşması 2 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Hatayspor, Fenerbahçe karılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Turgay Kaan Numanoğlu mücadelenin dördüncü hakemi olacak.

FENERBAHÇE SON DURUM

Fenerbahçe haftaya topladığı 70 puanla ikinci sırada giriyor. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, geride kalan 27 haftada 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik ile sahadan ayrıldı.

HATAYSPOR SON DURUM

Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor 28. haftaya topladığı 29 puanla 16. sırada giriyor. Hatay ekibi, oynadığı 27 karşılaşmada 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 32 sarsarken kalesinde ise 37 gole engel olamadı.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Fenerbahçe
Gündem

Diğer Haberler

Yusuf Sarı'dan Beşiktaş cevabı! Adana Demirspor Yusuf Sarı'dan Beşiktaş cevabı!
Süper Lig'in yeni yayıncısı belli oluyor! Fenerbahçe Süper Lig'in yeni yayıncısı belli oluyor!
Emre Mor'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı! Fenerbahçe Emre Mor'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı!
TFF'den Mert Hakan Yandaş şikayeti için karar! Fenerbahçe TFF'den Mert Hakan Yandaş şikayeti için karar!
Liverpool'un yıllık zararı şaşırttı: 10 milyon 500 bin euro! Liverpool Liverpool'un yıllık zararı şaşırttı: 10 milyon 500 bin euro!
Bayern Münih, Real Madrid'den servet istiyor! Real Madrid Bayern Münih, Real Madrid'den servet istiyor!
Tottenham'da sakatlık: Richarlison! Tottenham Tottenham'da sakatlık: Richarlison!
Wayne Rooney: 'MANU'yu çalıştırmak istiyorum' Manchester United Wayne Rooney: "MANU'yu çalıştırmak istiyorum"
Galatasaray'da Mauro Icardi endişesi! Galatasaray Galatasaray'da Mauro Icardi endişesi!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Edin Dzeko'dan Montella'ya Serdar Dursun önerisi!
2
Ancelotti'den Arda Güler için yeni bir açıklama!
3
Liverpool'dan Salah için tarihi karar!
4
İşte Zinedine Zidane'nin istediği 3 takım!
5
Saran Holding'ten yayın ihalesi açıklaması
6
Chelsea'den dünya rekoru transfer geldi
7
Shota Arveladze: "Emre Mor, Messi gibi"

SON HABERLER

yukarı ok