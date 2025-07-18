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"Harden, Beal'ın Clippers'a gidişinde kilit rol oynadı" iddiası

LA Clippers yıldızı James Harden'ın, ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre guard Bradley Beal'ın Clippers'a katılma sürecinde belirleyici bir rol üstlendiği ortaya çıktı.

calendar 18 Temmuz 2025 12:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
'Harden, Beal'ın Clippers'a gidişinde kilit rol oynadı' iddiası
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LA Clippers yıldızı James Harden'ın, ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre guard Bradley Beal'ın Clippers'a katılma sürecinde belirleyici bir rol üstlendiği ortaya çıktı.

"James Harden, Beal'ı Clippers'a katılması için ikna eden kilit figürdü. Hem kulüp içinde hem de Beal ve temsilcileriyle doğrudan görüşerek süreci yönetti," diyen Charania, Clippers'ın Beal'ı Kawhi Leonard ve Harden ile birlikte ideal bir üçlü olarak gördüğünü belirtti.

Bradley Beal, Clippers ile iki yıl ve 11 milyon dolarlık bir sözleşmeye imza attı. Anlaşmada ikinci yıl için oyuncu opsiyonu bulunuyor.


Geçtiğimiz sezon 53 maçta forma giyen Beal, 17.0 sayı, 3.3 ribaund ve 3.7 asist ortalamaları yakalamıştı.

Charania'nın haberine göre Beal, Suns ile olan kontratını feshetmek için yaklaşık 14 milyon dolardan feragat etti.

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