Şampiyonluk yarışının son düzlüğünde ilk 11'in değişmezi olan Halil Dervişoğlu, kiralık olarak geldiği Brentford'a geri döndü. Ara transferde kadroya katılan 21 yaşındaki forveti satın alma opsiyonu olmadan kiralayan Sarı-Kırmızılılar'da pişmanlık yaşanıyor.Galatasaray'daki son dönem performansıyla A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de dikkatini çeken genç forvet, EURO 2020'de de boy gösterecek. Haziran 2024'e kadar Ada ekibiyle sözleşmesi bulunan Halil'in bazı Avrupa kulüpleri tarafından takip edildiği öğrenildi.Başta İspanya'dan Real Sociedad olmak üzere İtalya'dan da Halil Dervişoğlu'na ilgi olduğu bildirildi. 1.5 yıl önce Sparta Rotterdam'dan yaklaşık 4.5 milyon Euro maliyetle aldığı Halil'den kar etmek isteyen Brentford'un oyuncusuna 8 milyon Euro civarında bonservis bedeli belirledi.Seçime gidip yönetim değiştirecek olan Galatasaray'ın henüz Halil için net bir temasının olmadığı ifade edildi.