Halil Dervişoğlu: 3.5 ayda sadece 1 gol!

Hatayspor yenilgisi sonrası düşme hattıyla arasında sadece 6 puan fark kalan Galatasaray'da sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birisi Halil Dervişoğlu oldu...



Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olacakken Sarı-Kırmızılı yönetimin son dakika hamlesiyle Florya'nın yolunu tutan milli futbolcu beklentilerin çok altında kaldı.



Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 21 maçta sadece 3 gol atabilen Halil Dervişoğlu, son 3.5 ayda Süper Lig'de rakip ağları sadece 1 kez sarsabildi.



3.5 AYDA SADECE ALTAY'A GOL ATTI



Genç forvet 3 Ekim'de oynanan Rizespor maçı ile pazar akşamı oynanan Hatayspor maçı arasında geçen süreçte sadece 4 Aralık'ta Altay karşısında gol bulabildi. 3.5 aylık periyotta görev yaptığı 14 maçta 765 dakika sahada kalan Halil Dervişoğlu gol yollarında çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı.



90 DAKİKAYI HİÇ TAMAMLAYAMADI



Bu sezon Süper Lig'de hiçbir maçta 90 dakika sahada kalamayan 22 yaşındaki futbolcu son olarak Hatayspor maçında ilk 11'de oynadı. Mbaye Diagne ve Mustafa Muhammed'in yokluğunda kadrodaki tek forvet olarak kalan Halil'in kötü futboluna yeni teknik direktör Domenec Torrent de tahammül edemedi. İspanyol hoca, kulübede forvet olmamasına karşın 58. dakikada genç futbolcuyu oyundan almak zorunda kaldı.



Sezon sonunda Galatasaray ile Brentford arasındaki kiralık sözleşmesi sona erecek. Eğer sezonun kalan bölümünde bir mucize yaşanmazsa Halil Dervişoğlu ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



