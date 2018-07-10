Hakan Çalhanoğlu boşanma arifesinde yabancı bir güzelle yakalandı!

Hakan Çalhanoğlu geçen yıl çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile evlenmişti. Milan'da top koşturan Çalhanoğlu'nun boşanma arifesinde olduğu iddia edilirken yıldız futbolcu, Milano'da yabancı bir güzelle yakalandı. Brezilyalı ve model olduğu öğrenilen kadın hakkındaki bilgiler de merak edildi. Jaqueline Pinheiro kimdir?Türkiye Milli Takım futbolcusu Hakan Çalhanoğlu önceki gün Brezilyalı bir modelle yakalandı. Geçen yıl çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile evlenen Hakan Çalhanoğlu'nun bu görüntüsü tepkilere yol açtı. İsmi Jaqueline Pinheiro olduğu öğrenine güzel modelin hakkındaki deyatlar da merak edildi.