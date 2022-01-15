Haji Wright: "Bu gol, gelecek gollerin habercisi"

Fraport TAV Antalyasporlu Haji Wright, Fenerbahçe ile berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Haji Wright: 'Bu gol, gelecek gollerin habercisi'
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15 Ocak 2022 22:30
Fraport TAV Antalyasporlu Haji Wright, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.

İşte Haji Wright'ın sözleri:

"Skor üretemiyoruz son haftalarda doğru ama tüm takım olarak hücum gücümüzde sıkıntılar vardı. Sonunda takım olarak gol bulduk ve bu gol, gelecek maçlardaki gollerin habercisi olur umarım. Takım olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Herkes mücadele ediyor."

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