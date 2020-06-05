Haftasonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı

SON DAKİKA HABERİ - Haftasonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun cevabı belli oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 15 ilde önümüzdeki haftasonu yani 6-7 Haziran'da sokağa çıkma yasağı uygulanacağı resmen duyuruldu. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlamanın olduğu 6 Haziran Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri, lokanta ve restoran tarzı işyerleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunabilecek. Kısıtlama günlerinde ekmek üretilen fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile ekmek satılan bayiler, tatlı üretilen, satılan iş yerleri açık olacak.

05 Haziran 2020 00:59
Haftasonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı
Haftasonunda sokağa çıkma yasağı uygulanacağı resmen açıklandı ve 6-7 Haziran tarihleri arasında vatandaşlara evde kalma kuralı getirildi. Sosyal hayatta normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde Cumartesi ve Pazar günleri vatandaşların dışarı çıkmasını önlemek ve bu sayede sosyal izolasyon sağlamak amacıyla yapılan bu uygulamanın bir süre daha devam edeceği bildirilmişti. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, kısıtlama hangi illerde olacak?
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Kısıtlama yapılacak iller şöyle: Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklama yaptı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili değerlendirme yapan Koca, şunları söyledi;

Sokağa çıkma kısıtlaması daha çok en son 15 ilkimizde gerçekleşmişti. İllerdeki geçişlerin kısıtlandığı bir durumdu. Önümüzdeki dönemde hafta sonu ile ilgili genel bir düşünce yok. İl bazında, vakaların yayılımında değişiklik olursa her zaman karar almak mümkün olabilir. Bilim Kurulu'nda böyle bir öneresi oldu. Gerektiğinde iller bazında gündeme her zaman gelebilir.



KABİNE TOPLANTISI'NDA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2,5 aydır çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başından itibaren Ankara'da çalışmalarını gerçekleştiriyor

Uzun süredir video konferans sistemi ile toplanan kurul bu hafta yüz yüze gerçekleşecek. Çarşamba günü AK Parti MYK toplantısına başkanlık eden Erdoğan, 4 Haziran Perşembe günü ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni toplayacak.

Yüz yüze gerçekleştirecek toplantılarda sosyal mesafe ve maske kullanımı kuralları uygulanacak

Toplantıda yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele ele alınacak, atılan adımlar sonrasında veriler analiz edilecek. Yeni adımlar için de görüş alışverişinde bulunulacak.

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