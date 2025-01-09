Gürcü stoper, Gaziantep FK'ye önerildi

Transfer döneminde stoper arayışlarını sürdüren Gaziantep FK'ye Aleksandre Kalandadze önerildi.

, Fotoğraf; Imago
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Gürcü stoper, Gaziantep FK'ye önerildi
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09 Ocak 2025 15:36
Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapmak isteyen Süper Lig ekibi Gaziantep FK, stoper arayışlarını hızlandırdı.

Kırmızı-siyahlı kulübe Gürcü stoper Aleksandre Kalandadze önerildi. 

Dinamo Tiflis forması giyen oyuncu için son kararı teknik direktör Selçuk İnan ve başkan Memik Yılmaz verecek. 

Gürcistan Ligi'nde bu sezon 2 maçta forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, gol veya asist katkısı yapamadı.

(Kaynak: olaymedya.com)
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