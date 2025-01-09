Gürcü stoper, Gaziantep FK'ye önerildi

Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapmak isteyen Süper Lig ekibi Gaziantep FK, stoper arayışlarını hızlandırdı.



Kırmızı-siyahlı kulübe Gürcü stoper Aleksandre Kalandadze önerildi.



Dinamo Tiflis forması giyen oyuncu için son kararı teknik direktör Selçuk İnan ve başkan Memik Yılmaz verecek.



Gürcistan Ligi'nde bu sezon 2 maçta forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, gol veya asist katkısı yapamadı.



(Kaynak: olaymedya.com)