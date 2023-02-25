Green Card ne zaman açıklanıyor? 2023 Green Card başvuru sonuçları

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ABD'de çalışma ve yaşama fırsatını kazanmak için Green Card başvurusu yapan birçok kişi, sona eren başvuruların ardından sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2024 Green Card çekilişi başvuru sonuçları için tarih belli oldu. İşte ayrıntılar.Green Card çekiliş sonuçları 6 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.Başvuru sonuçları http://dvprogram.state.gov sitesinden sorgulanacak.Mülakat tarihiGreen Card çekilişi kazananların mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.