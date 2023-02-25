Haber Tarihi: 25 Şubat 2023 10:49 - Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2023 10:49

Green Card ne zaman açıklanıyor? 2023 Green Card başvuru sonuçları

Green Card başvuru sonuçları, başvuru işlemlerinin sona ermesinin ardından sorgulanmaya başladı. Green Card başvurularının ardından, ABD Freetown Büyükelçiliği'nin sonuçları ne zaman açıklayacağı merak ediliyor. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card ne zaman açıklanıyor? 2023 Green Card başvuru sonuçları
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ABD'de çalışma ve yaşama fırsatını kazanmak için Green Card başvurusu yapan birçok kişi, sona eren başvuruların ardından sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2024 Green Card çekilişi başvuru sonuçları için tarih belli oldu. İşte ayrıntılar.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Green Card çekiliş sonuçları 6 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.
Başvuru sonuçları http://dvprogram.state.gov sitesinden sorgulanacak.

Mülakat tarihi
Green Card çekilişi kazananların mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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