Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gökhan Akkan'ın sözleşmesini feshetti.



29 yaşındaki kaleci, Muğla temsilcisi Bodrumspor ile prensip anlaşmasına vardı.



PROTESTO EDİLMİŞTİ



Gökhan Akkan, 5-0'lık Fenerbahçe mağlubiyetindeki performansı sebebiyle Rizespor taraftarı tarafından eleştirilmişti.



PERFORMANSI



1 kez milli olan Gökhan Akkan, 27.05.2021 tarihinde Azerbaycan'la oynanan dostluk maçında forma giymişti.



Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Ankaragücü takımlarıyla 192 maçta forma giyen file bekçisinin kariyerinde 1 tane asisti bulunuyor.

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