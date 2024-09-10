Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gökhan Akkan'ın sözleşmesini feshetti.
29 yaşındaki kaleci, Muğla temsilcisi Bodrumspor ile prensip anlaşmasına vardı.
PROTESTO EDİLMİŞTİ
Gökhan Akkan, 5-0'lık Fenerbahçe mağlubiyetindeki performansı sebebiyle Rizespor taraftarı tarafından eleştirilmişti.
PERFORMANSI
1 kez milli olan Gökhan Akkan, 27.05.2021 tarihinde Azerbaycan'la oynanan dostluk maçında forma giymişti.
Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Ankaragücü takımlarıyla 192 maçta forma giyen file bekçisinin kariyerinde 1 tane asisti bulunuyor.
29 yaşındaki kaleci, Muğla temsilcisi Bodrumspor ile prensip anlaşmasına vardı.
PROTESTO EDİLMİŞTİ
Gökhan Akkan, 5-0'lık Fenerbahçe mağlubiyetindeki performansı sebebiyle Rizespor taraftarı tarafından eleştirilmişti.
PERFORMANSI
1 kez milli olan Gökhan Akkan, 27.05.2021 tarihinde Azerbaycan'la oynanan dostluk maçında forma giymişti.
Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Ankaragücü takımlarıyla 192 maçta forma giyen file bekçisinin kariyerinde 1 tane asisti bulunuyor.
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