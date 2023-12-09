Gaziantep uçak seferleri iptal mi? 9 Aralık 2023 THY iptal olan seferler

Uçak seferleri iptal listesi, THY tarafından paylaşıldı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından olumsuz hava koşulları yurt genelinde devam ederken Türk Hava Yolları (THY) Gaziantep için planlanan 18 tarifeli seferini iptal edildiğini duyurdu.



Gaziantep uçak seferleri iptal mi?



Türk Hava Yolları (THY), Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın için planlanan 18 seferin iptal edildiğini duyurdu. THY Basın Müşavirliğinin açıklamasında, Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın sefer iptalleri yapıldığı bildirildi.



THY hangi uçak seferleri iptal oldu?



Açıklamada, bu kapsamda Gaziantep çıkışlı/varışlı 18 seferin iptal edildiği belirtildi. Uçuşlarla ilgili güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" linkinden ulaşılabilir.



THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 08 Aralık ve 09 Aralık tarihlerinde sefer iptalleri yapılmıştır. Bu kapsamda Gaziantep çıkışlı/varışlı 18 seferimiz iptal edilmiştir" denildi.

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