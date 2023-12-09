Haber Tarihi: 09 Aralık 2023 13:07 - Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2023 13:07

Gaziantep uçak seferleri iptal mi? 9 Aralık 2023 THY iptal olan seferler

Türk Hava Yolları, Gaziantep'te etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın için planlanan 18 tarifeli seferini iptal edildiğini duyurdu. İşte 9 Aralık 2023 THY iptal olan seferler

Gaziantep uçak seferleri iptal mi? 9 Aralık 2023 THY iptal olan seferler
Abone Ol
Uçak seferleri iptal listesi, THY tarafından paylaşıldı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından olumsuz hava koşulları yurt genelinde devam ederken Türk Hava Yolları (THY) Gaziantep için planlanan 18 tarifeli seferini iptal edildiğini duyurdu. 

Gaziantep uçak seferleri iptal mi? 

Türk Hava Yolları (THY), Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın için planlanan 18 seferin iptal edildiğini duyurdu. THY Basın Müşavirliğinin açıklamasında, Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın sefer iptalleri yapıldığı bildirildi.

THY hangi uçak seferleri iptal oldu?

Açıklamada, bu kapsamda Gaziantep çıkışlı/varışlı 18 seferin iptal edildiği belirtildi. Uçuşlarla ilgili güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" linkinden ulaşılabilir.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 08 Aralık ve 09 Aralık tarihlerinde sefer iptalleri yapılmıştır. Bu kapsamda Gaziantep çıkışlı/varışlı 18 seferimiz iptal edilmiştir" denildi.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Lazio'da Vecino gelişmesi! Lazio Lazio'da Vecino gelişmesi!
Pendikspor deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak Pendikspor Pendikspor deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak
İlkay Gündoğan: 'Xavi, Pep'e çok benziyor' Barcelona İlkay Gündoğan: "Xavi, Pep'e çok benziyor"
Bruno Alves'ten Beşiktaş-Fenerbahçe yorumu Fenerbahçe Bruno Alves'ten Beşiktaş-Fenerbahçe yorumu
Güneri Babacan kimdir, nereli, kaç yaşında? - Ali Babacan'ın annesi Güneri Babacan hayatını kaybetti Gündem Güneri Babacan kimdir, nereli, kaç yaşında? - Ali Babacan'ın annesi Güneri Babacan hayatını kaybetti
Olcay Şahan: 'Beşiktaş tarih yazacak!' Beşiktaş Olcay Şahan: "Beşiktaş tarih yazacak!"
Trabzonspor yeniden çıkış peşinde Trabzonspor Trabzonspor yeniden çıkış peşinde
Göztepe 3'te 3 için Ankara'da Spor Toto 1. Lig Göztepe 3'te 3 için Ankara'da
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları! Beşiktaş Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Yapay zekadan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi sonucu
2
Erden Timur istifa etti mi? Dursun Özbek açıkladı!
3
Beşiktaş - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
4
Adana Demirspor'dan Belhanda ve Emre Akbaba yanıtı
5
Real Madrid'den Galatasaray'a transfer!
6
Torrent'ten Inaki Pena yorumu!
7
Kenan Yıldız'dan ayrılık kararı!

SON HABERLER

yukarı ok