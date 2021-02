Gaziantep Futbol Kulübü As Başkanı Müslüm Özmen, Sporx'e özel açıklamalarda bulundu. Ara transfer dönemini kadroya kattıkları 4 isimle kapattıklarını ifade eden As Başkan Özmen; "Bize katkı sağlayacağına inandığımız oyuncuları transfer ettik" dedi.



Müslüm Özmen özellikle stoper bölgesini güçlendirdiklerini ifade ederek şunları söyledi; "Transferi kapattık. Teknik heyetin raporu doğrultusunda gerekli görülen yerlere transfer yaptık. Ara transfer dönemi zor bir dönemdir. Bize katkı sağlayacağına inandığımız oyuncuları transfer ettik. 3 stoper ile oynuyoruz bu bölgede sakatlıklar yaşıyorduk ve bu risk teşkil ediyordu bizim için, yoğun maç trafiği, kart cezaları da daha sık olmaya başladı. Onun için stoper bölgesini güçlendirdik. Her stoperimizin bir alternatifini oluşturmaya çalıştık.



KALİTELİ İSİMLER VAR



Orta sahamızda çok ciddi kaliteli usta ayaklarımız var. Hücum anlamında Kevin Mirallas, Dicko ve Muhammet Demir gibi oyuncularımız var. İlk yarıda sakatlığından dolayı pek faydalanamadığımız Andre Felipe gibi bizi yukarılarda tutacak oyuncularımız var.



TARAFTARLARIMIZI MUTLU EDECEĞİZ



Muhammet Demir inandığımız güvendiğimiz bir futbolcu. Tüm Türkiye'nin hayranlıkla izlediği ve başarılı sezon geçiren oyuncumuz. Hedefimiz Avrupa kupaları ve üst sıralarda yer almayı hedefliyoruz. Her değişiklikten dolayı tüm takımlarda olduğu gibi biz de de sıkıntılar olabiliyor. Bunu çabuk atlattığımızı inanıyorum. Ligi iyi bir noktada bitireceğimize taraftarlarımızı mutlu edeceğimize inanıyoruz.



DİĞER KULÜPLERİ ŞAŞKINLIKLA İZLEDİK



Bütün transferlerimizi yaparken kulüp bütçemizi göz önüne alarak yaptık. Denk bütçemizi bozmadan transfer çalışmalarımızı yürüttük. Bu arada transfer dönemindeki yapılan transferleri şaşkınlıkla izledik. Gerçekten çok büyük paralara büyük transferler yapıldı. Diğer taraftan bütün kulüpler ekonomik sıkıntılardan bahşediyor ki biz böyle dönemde ekonomik sıkıntıları yoğun yaşayan bir kulüp değiliz ama ben inanıyorum ki her kulübün gelirlerinde %40'ın üzerinde bir azalma var. Federasyonun bu konuda ciddi limit yaptırımları var.



TÜRK FUTBOLUNA RENK KATACAKTIR



Tabii ki bu transferler Türk futboluna renk katacaktır buna inanıyorum ama bunun yanında da daha dikkatli olmamız gerektiğini söylemek zorundayım. Çok zor ve renkli bir ikinci yarı geçireceğimize inanıyorum. Ve biz ilk yarıyı gerçekten 35 puanla dördüncü sırada yani iyi bir noktada bitirdik. Bana göre gasp edilen 8 puanımız var. Son dakika hakem hatalarıyla kaybettiğimiz puanlar bunlar. Bunları kaybetmemiş olsak şu an 43 puana sahiptik.



BAŞARILI BİR KADROMUZ VAR



Transfer dönemine girerken de iyi ve başarılı bir kadroya sahiptik. Fakat ligdeki sıkışık takvimden dolayı, saha şartlarından, sakatlıkların yanı sıra cezaları da göz önüne alarak gerekli görülen noktalara takviye yaptık. Takımdaki dengeleri de bozmak istemedik."



VAZGEÇTİĞİMİZ TRANSFERLER OLDU



Gaziantep FK As Başkanı Müslüm Özmen sözlerini şu cümlelerle noktaladı; "Bizim buradaki en önemli şey kadromuzdaki oyunculara inanılmaz bir güvenimiz var. Ben onlara bazen oyuncumuz demenin ötesinde aile büyüğü gibi hissediyorum. Ben ve bütün yönetim kurulu arkadaşlarım. Ailemizin havasını da çok değiştirmek istemiyoruz. Bozmakta istemiyoruz. Vazgeçtiğimiz transferle oldu. Bir çok isim gündeme geldi. Çok şükür alnımızın akıyla tamamladık." dedi.



Haber: Ali Budak