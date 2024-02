Gaziantep-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? ZTK Gaziantep-Fenerbahçe maçı kadrosu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor.

Burak Şeker'in yöneteceği Gaziantep FK - Fenerbahçe mücadelesi 7 Şubat Çarşamba günü saat 20:45'de başlayacak.



GAZİANTEP FK- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?



Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşması şifresiz olarak ekranlara gelecek. Gaziantep FK'nın Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşma bugün saat 20:45'de A Spor ekranlarından yayınlanacak.



VAR HAKEMİ AÇIKLANDI



Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının Var hakemi olarak Bülent Birincioğlu görev alacak. Mücadelenin orta hakemi Bülent Şeker olurken yardımcılıklarını ise Furak Ürün ve Bahtiyar Birinci yapacak.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında bu akşam Gaziantep FK ile deplasmanda heyecan dolu bir maça çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan Fenerbahçe, Adanaspor'u evinde farklı yenerek adını son 16 turuna yazdırmıştı. Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı da son 16 turunda yenerek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Peki, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?: Nita, Sorescu, Arda, Ertuğrul, N'koulou, Morais, Bikel, Furkan, Mustafa, Stankovski, Badji: İrfan Can Eğribayat, Mert, Çağlar, Bonucci, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, King, Batshuayi.Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda Efeler 09'u eleyen Gaziantep FK, bir sonraki turlarda Etimesgut Belediyespor ile Bodrum FK'yi geçerek son 16 turuna yükselmişti.Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra Mert Hakan Yandaş, Joshua King ve Michy Batshuayi'nin maçta ilk 11'de görev alması bekleniyor.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 kişilik kamp kadrosunda Lincoln Henrique, Fred ve Rodrigo Becao yer almadı.Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Fred, Gaziantep FK deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Takımla birlikte çalışmasına karşın maç eksiği bulunan Rodrigo Becao'nun da bu mücadelede forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Efekan Karayazı, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Joshua King, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi