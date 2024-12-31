Gassal neden bebeklere dokunamaz?

Gassallar, yalnızca vefat eden kişilere hizmet eder. Bu görevleri, ölen kişinin bedenini yıkayıp kefenleyerek defin işlemine hazır hale getirmeyi kapsar. Bebekler, özellikle yeni doğanlar, masumiyetin ve temizliğin sembolü olarak görülür. Dini olarak bebeklerin günahsız olduğu ve doğuştan tertemiz olduklarına inanıldığı için, gassalların bebeklere dokunması gereksiz görülür.

Bazı bölgelerde, gassalların "ölü enerjisi" taşıdığı ve bebeklerin bu enerjiden etkilenebileceği gibi batıl inançlar bulunmaktadır. Ayrıca, toplumda gassallara yönelik yanlış bir çekince veya korku, bu tür inanışların yaygınlaşmasına neden olabilir. Oysaki bu düşünceler, dini veya bilimsel bir temele dayanmamaktadır.