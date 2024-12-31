Haber Tarihi: 31 Aralık 2024 13:24 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2024 13:24

Gassal neden bebeklere dokunamaz?

İslam kültüründe gassallar, vefat eden kişilerin bedenlerini dini kurallara uygun şekilde yıkayarak defin için hazırlar. Ancak toplumda gassalların bebeklere dokunamayacağına dair bir inanış bulunmaktadır. Peki, Gassal neden bebeklere dokunamaz?

Gassal neden bebeklere dokunamaz?
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Tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisi, izleyicilerin kalplerine dokunmayı başaran, duygusal derinlikleriyle dikkat çeken bir yapım olarak öne çıkıyor. Başrolde Ahmet Kural'ın yer aldığı bu dizi, komedi ve dram unsurlarını harmanlayarak izleyicilere eşsiz bir deneyim sunuyor. Ancak dizinin en çok konuşulan sahnelerinden biri, karakterin bebeklere dokunamaması üzerine gelişen ve izleyenleri derinden etkileyen sahne oldu. Peki, Gassal neden bebeklere dokunamaz? 

Gassallar Bebeklere Neden Dokunamaz?

Gassallar, yalnızca vefat eden kişilere hizmet eder. Bu görevleri, ölen kişinin bedenini yıkayıp kefenleyerek defin işlemine hazır hale getirmeyi kapsar. Bebekler, özellikle yeni doğanlar, masumiyetin ve temizliğin sembolü olarak görülür. Dini olarak bebeklerin günahsız olduğu ve doğuştan tertemiz olduklarına inanıldığı için, gassalların bebeklere dokunması gereksiz görülür.

Bazı bölgelerde, gassalların "ölü enerjisi" taşıdığı ve bebeklerin bu enerjiden etkilenebileceği gibi batıl inançlar bulunmaktadır. Ayrıca, toplumda gassallara yönelik yanlış bir çekince veya korku, bu tür inanışların yaygınlaşmasına neden olabilir. Oysaki bu düşünceler, dini veya bilimsel bir temele dayanmamaktadır.
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