Galatasaray'da Belhanda karmaşası!

Galatasaray Yönetimi'nin satmak istediği Younes Belhanda, Gaziantep FK maçındaki performansı ile öne çıktı.



En çok top kapan, en çok adam eksilten, en çok ikili mücadele kazanan, en çok isabetli orta açan Belhanda, 88 kere de takımının en çok topla buluşan ismi oldu.



%91 pas isabetiyle oynayan Faslı 10 numara, Feghouli ve Diagne'ye bol bol pozisyon hazırladı.



Belhanda gösterdiği performansla sosyal medyada kendisini eleştiren taraftarların bile takdirini kazanmayı başardı.



