Galatasaray-PAOK maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray-PAOK maçına dair araştırmalar hız kazandı. Futbolseverler bu heyecan dolu maçın tarihine odaklandı. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Okan Buruk'un öğrencileri, Avrupa Ligi'ne de 3 puanla başlamak istiyor. İşte, Galatasaray-PAOK maçı tarihi...



Galatasaray-PAOK maçı, 25 Eylül Çarşamba günü gerçekleşecek. Müsabakanın TSİ 22:00'da başlaması bekleniyor.



GALATASARAY - PAOK MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ilk maçında Yunan ekibi PAOK'u konuk ediyor. Bu sezon ligde Hatayspor, Konyaspor, Gaziantep, Adana Demirspor, Rizespor ve Fenerbahçe'yi mağlup eden sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde üç puan hedefliyor.



Galatasaray - PAOK mücadelesini İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetirken yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez üstlenecek. Kritik karşılaşma Rams Park'ta saat 22.00'da başlayacak.



GALATASARAY - PAOK MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?



UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezonda temsilcilerimizin maçları TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.



Galatasaray ve PAOK arasındaki karşılaşmada benzer şekilde TRT 1 üzerinden şifresiz olarak takip edilebilecek.



KRİTİK MÜCADELE ÖNCESİNDE ÜÇ EKSİK DİKKAT ÇEKTİ



Sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve Roland Sallai, PAOK maçında forma giyemeyecek.



Young Boys'a 1-0 yenildikleri karşılaşmada rakip takımın attığı golün ardından Alan Virginius'a çelme takarak kırmızı kartla oyun dışında kalan Fernando Muslera, UEFA'dan 3 maç ceza aldığı için yarınki müsabakanın kadrosunda yer almayacak.



Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech ise maçta forma giyemeyecek.



Transferin son günü Almanya ekibi Freiburg'dan Galatasaray'a transfer Roland Sallai ise sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yer almadığı için karşılaşmada oynamayacak.



SARI-KIRMIZILILARIN AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ



Galatasaray, bu sene Avrupa serüvenine UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundan başladı. Play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşen sarı kırmızılı ekip, rakibine 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.



Organizasyonun yeni formatında 8 takımla karşılaşacak Galatasaray, PAOK ile yapacağı müsabakadan sonra sırasıyla RFS, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile maç yapacak.



PAOK LİGDE BİRİNCİ SIRADA YER ALIYOR



Daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Rumen Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu, şu anda PAOK'un teknik direktörlüğünü yapıyor.



Sarı-kırmızılıların rakibi PAOK, geçen sezon Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.



Ligde, geçen sezonun ilk 26 haftasını 60 puanla lider bitiren PAOK, play-off'ların son haftasında da Aris'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek 80 puana ulaştı ve sezonu şampiyon tamamladı.



Bu sezon da ligdeki ilk 5 karşılaşmasında 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan PAOK, şu anda ligde 13 puanla birinci sırada bulunuyor.

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