Haber Tarihi: 25 Eylül 2024 18:15 - Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024 18:15

Galatasaray-PAOK maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA GS-PAOK hangi kanalda, maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray-PAOK maçı hangi kanalda, şifresiz mi? | Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi macerasına devam ederken Yunanistan ekibi PAOK ile kozlarını paylaşacak. Bu önemli karşılaşma RAMS Park'ta oynanacak ve nefesler tutulmuş durumda. Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup eden Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, bu galibiyetin moralini Avrupa'ya taşımak istiyor. Ev sahibi avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefleyen Galatasaray, zorlu PAOK maçına odaklandı. Peki, Galatasaray-PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları ve muhtemel 11'ler…

Galatasaray-PAOK maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA GS-PAOK hangi kanalda, maçı ne zaman, saat kaçta?
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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın PAOK ile oynayacağı maç için heyecan dorukta! Trendyol Süper Lig'e harika bir başlangıç yapan ve ilk 6 maçını kazanan sarı-kırmızılılar, Avrupa sahnesinde de galibiyetle başlamak istiyor. Taraftarlar ise Okan Buruk'un kadro tercihlerini merakla bekliyor. Galatasaray – PAOK karşılaşmasının tarihi, saati ve yayın bilgileri sıkça araştırılıyor. Peki, bu kritik mücadele ne zaman ve hangi kanalda?

Galatasaray PAOK Maçı Ne Zaman?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçını PAOK'a karşı oynayacak. 25 Eylül 2024 Çarşamba günü, saat 22.00'de RAMS Park'ta başlayacak olan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Galatasaray PAOK Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon temsilcilerimizin maçları TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak izlenebilecek. Dolayısıyla, Galatasaray – PAOK karşılaşması da TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Maçın Hakemi Kim?

Bu zorlu mücadelenin hakem kadrosu da belli oldu. İspanyol hakem Alejandro Hernandez, düdük çalacak. Yardımcıları ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo olacak.

Galatasaray – PAOK Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen
PAOK: Kotarski, Sastre, Kedziora, Omar Colley, Baba, Camara, Schwab, Despodov, Konstantelias, Taison, Chalov

Kritik Maç Öncesi Eksikler

Galatasaray'da önemli eksikler göze çarpıyor. Kaleci Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve yeni transfer Roland Sallai bu maçta forma giyemeyecek. Muslera, Young Boys maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı. Fas Milli Takımı'nda sakatlanan Ziyech kadroda yer almazken, Sallai ise UEFA listesine dahil edilmedi.

PAOK'un Form Durumu

Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı PAOK, Yunanistan Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamladı. Bu sezon ise 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak, ligde 13 puanla lider konumda bulunuyor.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi Rakipleri

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında PAOK dışında RFS, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile mücadele edecek.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Maç Takvimi

25 Eylül | Galatasaray - PAOK
3 Ekim | RFS - Galatasaray
23 Ekim | Galatasaray - Elfsborg
7 Kasım | Galatasaray - Tottenham
29 Kasım | Alkmaar - Galatasaray
12 Aralık | Malmö - Galatasaray
21 Ocak | Galatasaray - Dinamo Kiev
30 Ocak | Ajax - Galatasaray
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