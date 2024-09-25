Galatasaray-PAOK maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA GS-PAOK hangi kanalda, maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın PAOK ile oynayacağı maç için heyecan dorukta! Trendyol Süper Lig'e harika bir başlangıç yapan ve ilk 6 maçını kazanan sarı-kırmızılılar, Avrupa sahnesinde de galibiyetle başlamak istiyor. Taraftarlar ise Okan Buruk'un kadro tercihlerini merakla bekliyor. Galatasaray – PAOK karşılaşmasının tarihi, saati ve yayın bilgileri sıkça araştırılıyor. Peki, bu kritik mücadele ne zaman ve hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçını PAOK'a karşı oynayacak. 25 Eylül 2024 Çarşamba günü, saat 22.00'de RAMS Park'ta başlayacak olan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon temsilcilerimizin maçları TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak izlenebilecek. Dolayısıyla, Galatasaray – PAOK karşılaşması da TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Bu zorlu mücadelenin hakem kadrosu da belli oldu. İspanyol hakem Alejandro Hernandez, düdük çalacak. Yardımcıları ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo olacak.

Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen

PAOK: Kotarski, Sastre, Kedziora, Omar Colley, Baba, Camara, Schwab, Despodov, Konstantelias, Taison, Chalov

Galatasaray'da önemli eksikler göze çarpıyor. Kaleci Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve yeni transfer Roland Sallai bu maçta forma giyemeyecek. Muslera, Young Boys maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı. Fas Milli Takımı'nda sakatlanan Ziyech kadroda yer almazken, Sallai ise UEFA listesine dahil edilmedi.

Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı PAOK, Yunanistan Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamladı. Bu sezon ise 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak, ligde 13 puanla lider konumda bulunuyor.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında PAOK dışında RFS, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile mücadele edecek.

25 Eylül | Galatasaray - PAOK

3 Ekim | RFS - Galatasaray

23 Ekim | Galatasaray - Elfsborg

7 Kasım | Galatasaray - Tottenham

29 Kasım | Alkmaar - Galatasaray

12 Aralık | Malmö - Galatasaray

21 Ocak | Galatasaray - Dinamo Kiev

30 Ocak | Ajax - Galatasaray