Haber Tarihi: 29 Ağustos 2023 11:18 - Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2023 11:18

Galatasaray - Molde maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | GS - Molde maçı canlı izle!

Galatasaray - Molde maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Galatasaray - Molde maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır.UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Molde ile karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Exxen Spor canlı izlenebilecek olan Galatasaray - Molde maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray - Molde maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Molde maçı canlı izleme detayları

Galatasaray - Molde maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | GS - Molde maçı canlı izle!
Abone Ol
Galatasaray ile Molde karşı karşıya geliyor. GUEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Molde ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 3-2 kazanan Galatasaray, Rams Park Stadyumu'nda müsabakadan galibiyet alarak ayrılmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Molde-Galatasaray maçı Exxen ekranlarında canlı yayınlanacak.
GALATASARAY - MOLDE MAÇI CANLI İZLE



GALATASARAY - MOLDE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Molde maçı 29 Ağustos Salı günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - MOLDE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Eksikler

Galatasaray'da cezası sona eren Torreira maç kadrosunda yer alabilecek. Zaha ve Ziyech ise UEFA listesinde olmadıkları için bu karşılaşmada sahaya çıkamayacak.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Tete, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Icardi




Molde
Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Eriksen, Mannsverk, Breivik, Haugen, Brynhildsen, Eikrem

GALATASARAY - MOLDE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Molde maçı Exxen'den canlı yayınlanacak

EXXEN SPOR ÜYELİK PAKETİ ÜCRETİ İÇİN TIKLAYINIZ
AVRUPA KUPALARINDA 308. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 307 kez oynadı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 110 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 82 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 411 kez havalandırırken, kalesinde ise 452 gol gördü.

OKAN BURUK GALATASARAY İLE AVRUPA'DA 6. KARŞILAŞMADA

Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Avrupa kupalarında 6. sınavına çıkacak. Sarı-kırmızılılar ile oynadığı son 4 Avrupa kupası müsabakasını kazanan Buruk, Galatasaray'da bunu başaran ilk Türk teknik direktör oldu.

AVRUPA'DAKİ SON 17 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı 12'si UEFA Avrupa Ligi, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 17 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, 28 Temmuz 2021 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda ekibi PSV'ye İstanbul'da 2-1'lik skorla kaybettikten sonra oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

BU SEZON 7 RESMİ MAÇ OYNADI

Galatasaray, bu sezon şimdiye kadar UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 5, Süper Lig'de 2 olmak üzere 7 resmi maç oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 2 berberlik elde etti.

MAURO ICARDI 5 MAÇTA 4 GOL ATTI

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi sezona hızlı başladı. Icardi, sarı-kırmızılılar ile bu sezon oynadığı 5 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcu bu golleri Olimpija Ljubljana, Trabzonspor ve Molde maçlarında kaydetti.

LUCAS TORREIRA'NIN CEZASI BİTTİ

Galatasaray'da kırmızı kart cezasını Molde ile Norveç'te oynanan ilk maçta tamamlayan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, Okan Buruk'un görev vermesi halinde Molde ile oynanacak rövanşta görev alabilecek. UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech ise görev alamayacak.

SZYMON MARCINIAK DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Molde arasında oynanacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Tomasz Kwiatkowski oturacak. Kwiatkowski'ye, AVAR'da Pawel Raczkowski eşlik edecek.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Galatasaray
Gündem

Diğer Haberler

Bertuğ Yıldırım, Rennes yolcusu Transferler Bertuğ Yıldırım, Rennes yolcusu
Batshuayi'nin alternatifi Morelos! Türkiye Transferler Batshuayi'nin alternatifi Morelos!
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Mert Müldür kararı Fenerbahçe Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Mert Müldür kararı
Galatasaray - Molde maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | GS - Molde maçı canlı izle! Gündem Galatasaray - Molde maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | GS - Molde maçı canlı izle!
Fenerbahçe'den kanat hamlesi: Krepin Diatta! Türkiye Transferler Fenerbahçe'den kanat hamlesi: Krepin Diatta!
Beşiktaş'ta Ghezzal sıfırdan başlıyor! Futbol Beşiktaş'ta Ghezzal sıfırdan başlıyor!
Beşiktaş'a Clement Lenglet transferinde beklenmeyen pürüz! Transferler Beşiktaş'a Clement Lenglet transferinde beklenmeyen pürüz!
Fenerbahçe'de 6 no'lu operasyon! Türkiye Transferler Fenerbahçe'de 6 no'lu operasyon!
Galatasaray Molde maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler Gündem Galatasaray Molde maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Crespo Serie A'ya imza atmak üzere
2
Mergim Berisha için dev talip!
3
Emirhan İlkhan, Türkiye'ye dönüyor
4
Emre Mor: "Çubuklu ile yapacaklarım var"
5
Galatasaray - Molde: Muhtemel 11
6
Atletico Madrid 7 golle deplasmanda şov yaptı
7
Marco Verratti için flaş gelişme!

SON HABERLER

yukarı ok