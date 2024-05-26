Galatasaray (GS) berabere kalırsa ne olur? 2024

Süper Lig'de 2023-2024 sezonu şampiyonluk düğümü bu akşam çözülüyor... Bütün sezon kıyasıya bir yarış veren Galatasaray ile Fenerbahçe son düdüğe kadar kupaya ulaşmak için mücadele edecek. Lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanından 1 puan almayı başarırsa şampiyonluk ipini göğüsleyecek, Fenerbahçe ise Kadıköy'de İstanbulspor'u mağlup etmesi halinde Konya'dan gelecek habere kilitlenecek. Maçlar 19.00'da aynı anda başlayacak.Galatasaray, Süper Lig'in 38. ve son haftasında bugün Konyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, Konya deplasmanında 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.Ligin son haftasına en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren Galatasaray'ın mağlup olması durumunda, şampiyonluk için gözler Fenerbahçe-İstanbulspor maçına çevrilecek.Fenerbahçe'nin şampiyonluk ilan edebilmesi için Kadıköy'deki maçı kazanması ve Galatasaray'ın mağlubiyetini beklemesi gerekiyor.Geçen hafta kendi sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etme fırsatını bu haftaya bırakmıştı.Galatasaray, ligin geride kalan 37 maçlık bölümünde 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak 99 puan toplamıştı.Fenerbahçe ise 30 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 beraberlikle 96 puan elde etmişti.Galatasaray, şampiyon olması durumunda 66. sezonu oynanan ligde 24. kez şampiyonluğa ulaşacak.Ligde en fazla şampiyon olan takım konumundaki sarı-kırmızılılar, bugüne kadar 19 şampiyonluk kazanan en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 şampiyonluk önüne geçecek.Sezona katılım bedeli olarak 38'er milyon lira alan iki ekipten şampiyon olan ayrıca 39,8 milyon lira ödül kazanacak.Bugün de galip gelmesi durumunda Galatasaray yaklaşık 86 milyon TL; Fenerbahçe 82 milyon TL performans priminin sahibi olacak.Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ise 19.00'da Ülker Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.Galatasaray, Süper Lig'in 38. ve son haftasında bugün Konyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, Konya deplasmanında 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.Ligin son haftasına en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren Galatasaray'ın mağlup olması durumunda, şampiyonluk için gözler Fenerbahçe-İstanbulspor maçına çevrilecek.Fenerbahçe'nin şampiyonluk ilan edebilmesi için Kadıköy'deki maçı kazanması ve Galatasaray'ın mağlubiyetini beklemesi gerekiyor.Geçen hafta kendi sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etme fırsatını bu haftaya bırakmıştı.Galatasaray, ligin geride kalan 37 maçlık bölümünde 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak 99 puan toplamıştı.Fenerbahçe ise 30 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 beraberlikle 96 puan elde etmişti.Galatasaray, şampiyon olması durumunda 66. sezonu oynanan ligde 24. kez şampiyonluğa ulaşacak.Ligde en fazla şampiyon olan takım konumundaki sarı-kırmızılılar, bugüne kadar 19 şampiyonluk kazanan en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 şampiyonluk önüne geçecek.Sezona katılım bedeli olarak 38'er milyon lira alan iki ekipten şampiyon olan ayrıca 39,8 milyon lira ödül kazanacak.Bugün de galip gelmesi durumunda Galatasaray yaklaşık 86 milyon TL; Fenerbahçe 82 milyon TL performans priminin sahibi olacak.Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ise 19.00'da Ülker Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.Konyaspor 0-1 GalatasarayFenerbahçe 3-0 İstanbulsporTrabzonspor 0-1 AnkaragücüHatayspor 1-0 RizesporKasımpaşa 1-0 BeşiktaşA.Demirspor 1-4 BaşakşehirPendikspor 0-1 GaziantepAlanyaspor 1-1 AntalyasporKaragümrük 3-1 SamsunsporSivasspor 2-1 Kayserispor