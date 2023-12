GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Başkanı Ali Koç'un Süper Kupa maçına çıkmama kararı aldığı yönündeki iddiaların ardından sarı-lacivertli kulüpten yalanlama geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten Sporx'e yapılan açıklamada "

." ifadeleri kullanıldı.

Gün içerisinde açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "Atamız'ın 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünü hatırlatmak istiyorum. Biz bu pankartla çıkacaktık, 'Peace at home, peace in the world'. Anladığım kadarıyla otoriteler bunu kabul etmemişler. Tam netleşmedi konu." açıklamasını yapmıştı.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe ile Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı öncesi açıklama yaptı. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı iptal mi? GS-FB Süper Kupa maçı ertelendi mi, neden ertelendi?Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, durum değerlendirmesi yapmak için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bulunduğu otele geldi.Dursun Özbek'in ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da federasyon yetkilileriyle görüşmek için otele giriş yaptı. Kısa bir açıklama yapan Koç,ifadelerini kullandı.İki başkan, Arabistan yetkililerinin, Atatürk pankartlarının ve posterlerinin yer aldığı tişörtlere izin vermemesi üzerine oluşan krizi görüşmek üzere TFF ile buluştu.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da otele gelmesiyle birlikte toplantı başladı. Toplantıdan nasıl bir karar çıkacağı henüz bilinmiyor.Galatasaray karşılaşamaya "Ne mutlu Türk'üm diyene" pankartı ile çıkmak isterken, Fenerbahçe sahaya "Yurtta sulh, Cihanda sulh" çıkmak istiyor.Eray Yazgan, Milliyet'ten Nevzat Dindar'a yaptığı açıklamada, "İstiklal Marşımızın okunmasına izin verilmezse sahaya çıkmıyoruz." ifadelerini kullandı.Fenerbahçe de Galatasaray'a destek çıkarak, İstiklal Marşımız ve Atatürk pankartları ile tişörtlerine izin verilmemesi durumunda maça çıkmayacaklarını TFF'ye iletti.Suudi yetkililer, Süper Kupa maçı öncesi Atatürk posterine, 'Yurta Sulh, Cihanda Sulh' pankartına, Atatürk tişörtlerine ve İstiklal Marşı'na izin vermediler. Suudiler kararından dönmezde iki takım da maça çıkmama kararı aldı.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da "Atamız'ın 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünü hatırlatmak istiyorum. Biz bu pankartla çıkacaktık, 'Peace at home, peace in the world'. Anladığım kadarıyla otoriteler bunu kabul etmemişler.Suudi Arabistan'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesi Suudi Yetkililerin, Milli marşımızın çalınmasına karşı çıktıkları yönündeki haberlerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.TFF cephesinden SPORX'e yapılan açıklamada "" denildi.TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, gazeteci Emre Tilev'e yaptığı açıklamada "Taahhütname var, Suudiler bu taahhütnameye uymak zorundalar. Şu anda toplantılar da devam ediyor." dedi.Maç öncesi 100. Yıl Cumhuriyet seremonisinde Cumhuriyet'in 100. yılı için yaptığı şarkısı söyleyecek olan şarkıcı Norm Ender, gazeteci Candaş Tolga Işık'a yaptığı açıklamada "Buraya İstiklal Marşımız ve Parla'yı söylemek için geldim. Birazdan TFF Başkanı ile bir toplantı yapacağız. Henüz bana bildirilen bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY - FENERBAHÇE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Süper Kupa'da Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.



Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak maç, Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) oynanacak. Müsabaka, saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak.



Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.