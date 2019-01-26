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Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Oleg Antonov ile anlaştı

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Rus asıllı İtalyan Oleg Antonov ile anlaşmaya vardı

Kaynak: AA
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Oleg Antonov ile anlaştı
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26 Ocak 2019 17:58
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Rus asıllı İtalyan milli oyuncu Oleg Antonov ile anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki smaçör ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Türkiye'de daha önce Ziraat Bankası forması da giyen Antonov, geçen sezon İtalyan temsilcisi Diatec Trentino'da mücadele etti.



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