Haber Tarihi: 23 Aralık 2024 14:56 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2024 14:56

Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman? (UEFA Avrupa Ligi)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'in 3 galibiyet 3 beraberlik alan Galatasaray 12 puanla 6. sırada yer alıyor. Galatasaray 3 puan aldığı taktirde gruplarda ilk 8 için büyük bir avantaj elde edecek. Peki, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman oynanacak?

Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman? (UEFA Avrupa Ligi)
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UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Galatasaray ile Dinamo Kiev maçı olacak. Sarı kırmızılılar ilk 8 avantajını kaybetmek istemediği için karşılaşmadan galip olarak ayrılmak için mücadele edecek.

 GALATASARAY-DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Dinamo Kiev maçı, 21 Ocak 2025'te yapılacak.

Saat 18.30'da başlayacak müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk için mücadele devam ediyor. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç fikstürü belli oldu.

PAOK, RFS, Elfsborg, Tottenha'm, AZ Alkmaar maçlarının arından Malmö maçlarını geride bırakan Galatasraay Dinamo Kiev ve Ajax ile karşı karşıya gelecek.

Maç tarihleri şu şekildedir:

18.30 | 21 Ocak Salı

Galatasaray - Dinamo Kiev (Ali Sami Yen Spor Kompleksi)

23.00 | 30 Ocak Perşembe

Ajax - Galatasaray (Johan Cruijff Arena)

GALATASARAY'IN PUAN DURUMU VE İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray tüm kulvarda yenilmezlik serisini 19 maça yükseltti. Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'u evinde 4-3 mağlup eden sarı kırmızılar Süper Lig'de zirvede kalmaya devam ediyor.

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 19 maçta hiç yenilmedi. Çıktığı 19 maçta 14 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.
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