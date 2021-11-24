Galatasaray'da DeAndre Yedlin için karar!

Süper Lig'de son oynanan Fenerbahçe derbisinden mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da moraller bozuk. Devre arası için transfer çalışmalarının da sürdüğü Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim, performansı bir türlü bekleneni veremeyen Yedlin'i gözden çıkardı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da DeAndre Yedlin için karar!
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24 Kasım 2021 13:11
DeAndre Roselle Yedlin
DeAndre Roselle Yedlin
Galatasaray
Sakatlığı süren Sacha Boey'in yerine forma şansı bulan DeAndre Yedlin yolcu!..

Fatih Terim'in bir türlü beklenen performansı gösteremeyen ABD'li sağ beki gözden çıkardığı belirtiliyor. Eğer devre arasında teklif gelirse, Yedlin'in gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Sağ bekteki sıkıntıya çözüm arayan Terim'in, Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında iyi bir görüntü çizen Oğulcan'a Marsilya maçında görev verebileceği ifade ediliyor. 


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