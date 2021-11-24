Sakatlığı süren Sacha Boey'in yerine forma şansı bulan DeAndre Yedlin yolcu!..



Fatih Terim'in bir türlü beklenen performansı gösteremeyen ABD'li sağ beki gözden çıkardığı belirtiliyor. Eğer devre arasında teklif gelirse, Yedlin'in gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Sağ bekteki sıkıntıya çözüm arayan Terim'in, Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında iyi bir görüntü çizen Oğulcan'a Marsilya maçında görev verebileceği ifade ediliyor.



