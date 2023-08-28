Gain ücretli mi 2023? Gain kaç TL, kimin, nasıl izlenir?
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2023 17:49 -
Güncelleme Tarihi:
28 Ağustos 2023 17:49
Gain ücretli mi 2023? Gain kaç TL, kimin, nasıl izlenir?
Gain beğeniyle izleyen yayın platformu ücretli üyelik sistemine geçiş yapmaya hazırlanıyor. Gain Premier adı ile bazı içeriklerin ücretli olacağı belirtiliyor. Peki hangi içerikleri ücretli olacak, Gain platformu ücreti ne kadar, gain ücreti kaç para, gain ne kadar üyelik, gain paralı üyelik ücretleri, Gain Premium aylık kaç para seçeneklerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
İnsansı robot Sophia, Oğuzhan Uğur'un moderatör olduğu Mevzular Açık Mikrofon programına katıldı. Sophia, Oğuzhan Uğur'un programında kendisine sorulan soruları yanıtladı. Sophia, 14 Şubat 2016'da etkinleştirildi, ve ilk kez Mart 2016'nın ortalarında Austin, Texas, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki South by Southwest'te (SXSW) halka açıldı. Robot, eski Mısır Kraliçesi Nefertiti, Audrey Hepburn ve mucidinin eşi Amanda Hanson'dan esinlenerek modellendi. Programda sorgulan sorulara verdiği yanıtlarla gündeme oturan Sophia'yı izlemek isteyenler Gain Tv'nin ücretli olup olmadığını, Mevzular Açık Mikrofon programının ücret kapsamında olup olmadığını araştırmaya başlarken, Gain TV'nin kime ait olduğu da merak edilenler arasına girdi.
GAİN MEVZULAR AÇIK MİKROFON SOPHİA NE ZAMAN? Youtuber Oğuzhan Uğur'un konuk olacağını duyurduğu robot Sophia'nın katıldığı M.A.M bölümünden ilk tanıtım yayınlandı, ancak programın yayın tarihi henüz paylaşılmadı.
GAİN MEVZULAR AÇIK MİKROFON ÜCRETLİ Mİ? GAİN, genellikle mobil cihazlardan izlenmesi amaçlanan eğitici ve eğlendirici kısa videolardan oluşan bir dijital içerik platformu olarak tanıtılan GAİN'de ücretli üyelik dönemi başlıyor. 30 Aralık 2020'de ücrertsiz olarak yayına başlayan GAİN'den Nisan ayında üyelerine bir mail geldi. Bir anda büyük bir popüleriteye ulaşan GAİN, üyelerine gönderdiği mailde
"Sevgili Üyemiz,Heyecanla başladığımız yolculuğumuzda yanımızda olduğunuz için çok mutluyuz.Şimdi birlikte çıkmak istediğimiz yeni bir yol daha var.
7 Nisan'da özenle seçtiğimiz, severek çektiğimiz yerli-yabancı yepyeni içeriklerle yeni bir döneme giriyoruz.Ayda sadece 21,90 TL'ye* Premium aboneliğe geçerek aşağıdaki içeriklere ve çok daha fazlasına erişebilirsiniz.
GAİN'deki içeriklerin bir kısmının her zamanki gibi ücretsiz kalmaya devam edeceğini de belirtelim.Yepyeni içerikler keşfetmeniz için aşağıda sizi bekliyor." dedi.
GAİN TV ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR? GAİN Premium üyeliği kredi/banka kartı ile aylık 21.90 TL, uygulama içi ödeme ile aylık 23.99 TL'dir.GAİN Premium üyeleri ödeme yöntemi fark etmeksizin tüm içeriklere mobilden, TV'den ve web'den erişebilir, ancak Sophia bölümünün ücretli olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.
ROBOT SOPHİA DEVLET BAHÇELİ İLE GÖRÜŞMEYE HAZIR Suudi Arabistan'ın vatandaşlık verdiği robotu MHP lideri Devlet Bahçeli 'Suudi Arabistan ne yapmak nereye varmak istemektedir?' sözleriyle eleştirmişti. Söz konusu robot Sophia'nın tasarımcısı Bahçeli ile görüşmeye açık olduklarını söyledi.
"İNSANLIĞIN SONU 100 YIL İÇERİSİNDE GELEBİLİR" Hong Kong'dan Skype aracılığıyla sorularımızı yanıtlayan Dr. Hanson, 100 yıl içerisinde insanlığın sonunun gelebileceğini savundu:"Yapay zekâyı iyiliğe doğru yönlendirmeliyiz. Ancak böyle bir faciaya engel olabiliriz. Bence insanlık kendi kendini yok etme yolunda. Hayatta kalma mücadelesini eninde sonunda nükleer silahlar ya da doğal dengenin bozulması nedeniyle kaybedeceğiz. Bu gezegeni 100 yıl içerisinde yok edeceğiz gibi görünüyor.
GAİN KİMİN? GAİN Medya'nın kurucusu Gözde Akpınar, 2020 yılının aralık ayında Türkiye'nin yüzde yüz yerli yatırımla kurulan dijital yayın platformu olarak yayın hayatına başlayan GAİN'in Rams Türkiye İnşaat Grubu'na satıldığını açıklamıştı.
GÖZDE AKPINAR KİMDİR? Filli Boya'nın sahibi Celal Akpınar'ın kızı Gözde Akpınar, 1980 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Portsmouth Üniversitesi'nde işletme-iktisat bölümüyle noktalayan Gözde Akpınar, Türkiye'ye dönerek Betek Grubu'yla iş hayatına atıldı.
GAIN ÜYELİĞİ NASIL İPTAL EDİLİR?
Eğer Gain'e kredi kartı ile abone olduysanız, aboneliğinizi iptal etmek için GAİN mobil uygulamasından ya da gain.tv'den 'Hesabım' sekmesine gidip 'Aboneliğimi İptal Et' seçeneğini tıklayın.
Otomatik yenilenen aboneliğinizi iptal ettiğinizden emin olun ve Gain destek ekibi ile iletişime geçin.
Gain mobil uygulamasından ya da gain.tv'den 'Hesabım' sekmesine giderek bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.
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