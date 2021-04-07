Gain kaç para oldu? Gain üyelik ücreti ne kadar? Gain fiyatı
Gain beğeniyle izleyen yayın platformu ücretli üyelik sistemine geçiş yapmaya hazırlanıyor. Gain Premier adı ile bazı içeriklerin ücretli olacağı belirtiliyor. Peki hangi içerikleri ücretli olacak, Gain platformu ücreti ne kadar, gain ücreti kaç para, gain ne kadar üyelik, gain paralı üyelik ücretleri, Gain Premium aylık kaç para seçeneklerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
Gain yayın platformu fiyat düzenlemesine gitti ve yeni fiyatlarını açıklayacağı öğrenildi. Mobil ve TV'lerde kullanılabilen Gain platformu paralı üyelik sistemine geçiyor. Premier üyelik Gain tarafından yakın zamanda konuyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.
Gain Premium üyeliği kredi/banka kartı ile aylık 21.90 TL, uygulama içi ödeme ile aylık 23.99 TL'dir.
GAIN NEDİR?
Farklı seslere, başka renklere, bağımsız hikaye biçimlerine önem veren, yenilikçi, eğlenceli kısa ve uzun içeriklerden oluşan yeni nesil bir içerik platformudur. Haber, belgesel, spor, müzik, eğlence programları, film ve dizilerin yanı sıra çeşitli kategorilerde canlı yayınlar da akışta yer alır. Gain platformunu ücretsiz izleyebilirsiniz. İçerik izlemek için önce üyelik oluşturmanız gerekir. Gain ücretli ve ücretsiz çok geniş bir içerik kataloğu sunar. Ücret ödemeden üye olarak ücretsiz içerikleri izleyebilirsiniz. Premium içerikleri izlemek için abone olmanız gerekir.
GAIN ÜYELİĞİ NEDİR?
Ücretsiz bir Gain hesabınız varsa gain.tv web sitesinden 'Hesabım' sekmesine gidip 'Abone ol' butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Abone olma ekranında kredi kartı ya da banka kartı bilgilerinizi girerek abone olabilirsiniz.
Gain içeriklerini izlemek internet kotanızı etkiler. Kullandığınız cihaz ve görüntü kalitesine bağlı olarak kotanız farklı miktarda etkilenir. Eğer içerikleri cep telefonunuzdan izliyorsanız, kota kullanımını azaltmak için, ayarlar sekmesi altından "Veri Tasarruf Modu"nu aktive edebilirsiniz.
GAIN ÜYELİĞİ NASIL İPTAL EDİLİR?
Eğer Gain'e kredi kartı ile abone olduysanız, aboneliğinizi iptal etmek için GAİN mobil uygulamasından ya da gain.tv'den 'Hesabım' sekmesine gidip 'Aboneliğimi İptal Et' seçeneğini tıklayın.
Otomatik yenilenen aboneliğinizi iptal ettiğinizden emin olun ve Gain destek ekibi ile iletişime geçin.
Gain mobil uygulamasından ya da gain.tv'den 'Hesabım' sekmesine giderek bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.
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