PSG'den Haaland'a yıllık 30 milyon euro!

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'nin yerini Erling Haaland ile doldurmaya hazırlanıyor.
4
KESENİN AĞZINI AÇACAK
L'Eqiuipe'de yer alan habere göre; Fransız devinin, Mbappe'nin yeni sözleşme için adım atmaması nedeniyle gözüne Haaland'ı kestirdiği ve bu transfer için kesenin ağzını açacağı belirtildi.
3
YILLIK 30 MİLYON EURO
Medyada çıkan haberde, PSG'nin, yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'daki sözleşmesi gereği 75 milyon euro karşılığında transfer edebileceği Haaland'a yıllık 30 milyon euro teklif etmeyi planladığı kaydedildi.
2
TOPLAMDA 300 MİLYON EURO
Fransız devinin Norveçli golcü için totalde 300 milyon euroluk bir bütçe belirlediği ve ücrete Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland ile menajeri Mino Raiola'nın da ücretlerinin dahil olduğu ifade edildi.
1
REAL, BARÇA, MANU, CITY...
Bu sezon 19 gol atan Haaland'ın adı PSG dışında; Real Madrid, Barcelona, Manchester United ve Manchester City ile de anılıyor.