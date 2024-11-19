Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması!

67 OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMALAR Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TRT Spor ekranlarında açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar... Getir

66 "GENELDE KÖTÜ BAŞLAYIP İYİ DEVAM EDİYORUZ" "Genelde kötü başlayıp iyi devam ediyoruz. Performans olarak da biraz daha eylül ekim ayı gibi performansımızı buluyoruz. En çok zorlayan bu sezon; milli takımdan gelen oyuncular. Geçen sezon çok uzun sürdü. Avrupa Şampiyonası'nda sonuna kadar gittik. Copa America'da Davinson sonuna kadar gitti. Onlara 2 hafta izin verdik, tekrar başlamaları, adapte olmaları, futbolu yaşamaları... Çok kişiyle konuştum, tüm takımlarda bu sıkıntı oldu." Getir

65 "KÖTÜ OYNAMAK BİZİ ÜZDÜ" "Young Boys maçları, Beşiktaş maçı... Ne kadar eksik olsak da, transferi tamamlamasak da bizi üzen kötü oynamak. Bazen iyi oynar elenirsiniz, şanssızsınızdır. Kötü oynamak bizi üzdü. Bir hayır vardır." Getir

64 "KENDİMİZE HEDEF ÇİZDİK" "Hayır olarak şunu görüyorum; Avrupa Ligi'nde olmak, orada yolu görmek... Kendimize hedef çizdik. Oradaki üzüntünün tam tersine Avrupa Ligi'nde yukarılara gitmek için ümitliyiz." Getir

63 "TATİL SÜRELERİ ÇOK DÜŞÜK" "Barış Alper geçen sezon 69 maç yaptı. 1 ay tatil yapabilse, yeni sezona adapte olabilir. Mental olarak da çok zorlandılar. Biz bile 1 ay tatil yaptık, onlar bile geldiğinde ne çabuk başladı dediler. Futbolda tatil süreleri çok düşük." Getir

62 "BİRÇOK OYUNCUNUN AÇIKLAMASI VAR" "Birçok oyuncunun açıklaması var böyle, fikstür kalabalık. Basketbol, voleybolda tatiller çok ama futbolda çok az." Getir

61 "DAHA GEÇ FORM BULUYORLAR" "Bazı oyuncularımız da Abdülkerim gibi, fiziksel olarak kalın olan oyuncular, daha geç form buluyorlar. Nelsson da öyle..." Getir

60 "YOUNG BOYS MAÇLARINDA EN BÜYÜK SIKINTIMIZ BUYDU" "Young Boys maçlarında en büyük sıkıntımız da buydu. Davinson sakattı, yoktu; diğerleri yoktu, sağ sol bek yoktu. Defansif kurguda sıkıntılar yaşadık. Oyunu da etkiliyor. Biz önde oynayan bir takımız. Önde oyunu oynayamadık. Rakiplere o anlamda çok fazla şanslar verdik." Getir

59 "OYUNDA KİLİTLENDİK" "Young Boys maçlarında oyun kötüydü. Oyunda kilitlendik. Fiziksel ve zihinsel olarak oyuna bir türlü giremedik." Getir

58 "O MAÇTA ONU HAYAL ETTİM" "Batshuayi ve Icardi ikilisi, bağlantı oyuncusu. İkisini de oynayabiliyorlar. O maçta onu hayal ettim ama oyun içinde çıkmadı. Oyun içinde olmayınca 'keşke yapmasaydım' diyorsunuz." Getir

57 "İNANILMAZ BİR SABIRSIZLIK" "Dünyanın hiçbir yerinde rastlamayacağınız şey... İnanılmaz bir sabırsızlık. Ülkede var, birinci suçlu teknik adam. Kazanınca hep beraber kazanıyoruz, oturduğu sandalyenin bile etkisi oluyor. Kaybedince teknik adam. Bunu da kabul ettim. Bir sene 14 maç kazandık, 15'inciyi yenilince kıyamet koptu. Geçen sezon 17 maç kazandık, 18'inciyi kaybedince olay oldu." Getir

56 "BU KADAR DEĞİLDİ" "Bir önceki sene 13'üncü olmuş takım, yeni takım, yeni başlangıç... Maç kaybettik, berabere kaldık bu kadar değildi." Getir

55 "TARAFTAR KAZANMAYA ALIŞTI" "Şimdi taraftar da kazanmaya alıştı. Kaybettiği anda o tepkiyi otomatik veriyor. Onu da kabul etmek lazım." Getir

54 "ELEŞTİRİ OLACAK" "Sabır, süreklilik... Süreklilik olmayınca teknik adamları da tüketiyoruz. Nasıl övgü varsa... Tottenham maçı çok iyi geçti, inanılmaz övgü oldu. Kötü geçince eleştiri olacak, onu da kabul etmek lazım." Getir

53 "KAYBETMEK DE VAR KAZANMAK DA" "Ne seviyede olduğumuzu bilmiyoruz. Futbolda ne seviyede olduğumuzu bilmemiz lazım. Bazen milli takıma da yapıyoruz. Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz, kendimizi birinci favori görüyoruz. Gruba düşüyoruz, kolay grup diyoruz. İyi futbol ülkesiyiz, tutkuluyuz ama orada da bir yarış olacak. Kaybetmek de var kazanmak da..." Getir

52 "TRANSFERLERİ GEÇ BİTİRİYORUZ" "İlk dönemden sonra beraberlik ve mağlubiyet sayımız çok az. Oyunu oturttuk. Transferleri geç bitiriyoruz. Icardi ilk maçı, Kayseri'de falandı, 6-7. haftaydı. Seferovic ve Gomis vardı. Takımın tam olarak oturması, oyuncuları tanımamız süre aldı. Önde oynadığımız oyuncuları tam olarak, Mertens, Icardi, Rashica... Barış, Kerem form buldu, ilk Yunus - Kerem başlamıştık hep, sonra rotasyon oldu. Takımı oturttuk. Ben de oyuncuları yeni tanıyordum. 7-8 haftada oyuncuları tanıyorsunuz. 5 puan uzaklaşmıştık Fenerbahçe'den, Başakşehir maçına kadar. Sonra Dünya Kupası arası oldu, dönüşte daha da yükselişe geçtik." Getir

51 "HEP AYNI OYUNU OYNADIK" "Bizim takım iyi maçları daha iyi oynuyor. Maç içi odaklanma, konsantrasyon veya daha rahat olabiliyor. İyi maçları hep iyi oynadık. Derbi maçlardaki galibiyet sayısı bunla alakalı. Belki benim için de geçerli. O maçlara daha iyi hazırlanıyor, hazırlıyorumdur belki. Genel olarak baktığınızda hep aynı oyunu oynadık. Kimseye karşı oyunumuzu değiştirmedik." Getir