Hasan Arat'tan flaş açıklamalar

"Beşiktaş'a başarılarla dolu yıllar diliyorum. 121 yılda alnımız açık, başımız dik durarak, 'Şerefimizle oynar, hakkımızla oynarız' diyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarımız, kurucularımız, onursal başkanımız, tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi, tüm emekçilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Beşiktaş bir avuç idealist gençler tarafından kuruldu. Beşiktaş bir Türkiye gerçeğidir. Nice büyüklerimizin imzasıyla kurulan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün tüm efsanelerine selam olsun. Efsane Başkanımız Süleyman Seba ve onun yolunda giden tüm Beşiktaşlılara selam olsun. İyi insan ve iyi Beşiktaşlı olmanın mesuliyetini aklımızdan çıkarmadan, Beşiktaş'ı çocuklarımıza sevdirmek için çalışmalıyız."

"Bu yol ne kadar uzun olursa, ben buradayım demiştim. Emaneti geri almanın ve yeniden yola koymanın sorumluluğu üzerimizde. Beşiktaş'ı hedeflerine kavuşturmak için hep birlikte çok daha azimle çalışacağız. Bundan sonra her Beşiktaşlı, bu yolculuğun bir parçasıdır."

"Beşiktaş'ın Onur Göçmez'i oldu. Asbaşkanımız... Bildiğiniz gibi malum bir camia kendisine suç duyurusunda bulunmuştu ama benim arkadaşlarım onu yalnız bırakmadı ve Onur Göçmez şöyle dedi; "Biz 80 kişi gideriz, 79 kişi dönmeyiz."

"Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba... Daha önce bu sistem olmamış, bir ayda gideceklerini düşündüler. Ama biz çok iyi çalışıyoruz. Samet Aybaba'ya, Feyyaz Uçar'a destek verin. En zor zamanlarda bile kameraların karşısına geçip konuşmak kolay iş değil. Bizlere destek verin."

"Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba... Daha önce bu sistem olmamış, bir ayda gideceklerini düşündüler. Ama biz çok iyi çalışıyoruz. Samet Aybaba'ya, Feyyaz Uçar'a destek verin. En zor zamanlarda bile kameraların karşısına geçip konuşmak kolay iş değil. Bizlere destek verin."

28 ''YENİ KAYNAKLAR ÜRETMELİYİZ''

"Aralık - Ocak döneminde hiçbir yatırım harcaması yapmadık. Daha sonra Aktifbank, Beko ve 100. yıl forma satışlarıyla toparlamaya başladık. Bu süre zarfında yaklaşık 1 milyar 200 milyon liralık bir ödeme yaptık. Ayda 100 milyona yakın futbolcu ödememiz var. Gelirlerimiz 80 milyon euro, giderlerimiz 90 milyon euro. Beşiktaş'ın hep açığı var. Bunun asıl nedeni 40 milyon euroyu aşan faiz gideri. Bu çok ciddi bir faiz gideri. Bu faiz giderini Beşiktaş'ın taşıma şansı yok. Mutlaka yeni kaynaklar üretmeliyiz. Mallarımızı satmadan bunu yapmalıyız. Banka borçlarımız Türk Lirası olarak 2 Milyon 800 Milyon seviyelerine çekmişiz. Geçmiş dönemde 342 Milyon Dolar'lık borcu, Türk Lirası'na geçerek kur farkıyla 100 Milyon Dolar'a indirmişiz. Beşiktaş bunu sürdürebilir. Bankalar Birliği anlaşması 7 yıl daha var ve rakam eriyerek gidecek. Zaten bu anlaşma gereği yeni kredi çekemiyoruz."

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