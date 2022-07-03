Galatasaray'a sürpriz öneri: Ekuban

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, savunma, orta saha ve forvet hattına yapacağı transferler için çalışmalarını hızlandırırken menajerler aracılığıyla Sarı-Kırmızılı kulübe bir çok isim öneriliyor.