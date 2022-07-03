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Galatasaray'a sürpriz öneri: Ekuban

Galatasaray'a menajerler tarafından önerilen son isim Trabzonspor'un eski futbolcusu Caleb Ekuban. Ganalı forvetin menajeri, oyuncusunu sportif sirektör Cenk Ergün'e sundu. Ergün, durumu Okan Buruk'a iletti. Buruk'un bu teklife vereceği cevaba göre transfer şekillenecek.




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SÜRPRİZ ÖNERİ: EKUBAN

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, savunma, orta saha ve forvet hattına yapacağı transferler için çalışmalarını hızlandırırken menajerler aracılığıyla Sarı-Kırmızılı kulübe bir çok isim öneriliyor.

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GENOA YOLLARINI AYIRMAK İSTİYOR

Bu isimlerden biri de eski Trabzonsporlu Caleb Ekuban… Genoa 28 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırmak istiyor. Genoa gelecek sezon Serie B'de oynayacağı için bazı oyuncularla yolları ayırıp maaş yükünden kurtulmayı planlıyor.

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OKAN BURUK KARAR VERECEK

Ganalı forvetin menajeri, oyuncusunu Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün'e sundu. Ergün, durumu Okan Buruk'a iletti. Buruk'un bu teklife vereceği cevaba göre transfer şekillenecek.

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TRABZONSPOR İLE İZ BIRAKMIŞTI

Ekuban, Trabzonspor formasıyla ortaya koyduğu performansla büyük iz bırakmıştı. İtalya kariyerinde bir türlü istikrarı yakalayamayan Ekuban, tekrar Süper Lig'e dönmek istiyor ve bunun için de menajerine talimat verdi.

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SAĞ VE SOL KANATTA DA OYNUYOR

Caleb Ekuban, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 83 karşılaşmada forma giyerken 20 gol ve 12 asiste imza attı. Ekuban, santfor bölgesi dışında forvet arkası, sağ ve sol kanat da görev alabiliyor. (Takvim)



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