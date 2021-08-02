Fenerbahçe'den Beşiktaş'a sürpriz Caulker teklifi

8 PEREIRA İLE İŞLER KÖTÜYE GİTTİ Steven Caulker, bir süre önce Beşiktaş'ın gündemine gelmiş, Fenerbahçe imza parası da önerince sarı-lacivertli kulübün yolunu tutmuştu. Ancak takımın başına Vitor Pereira gelince İngiliz stoper için işler kötü gitmeye başladı. (Sabah/Ogün Şahinoğlu) Getir

7 F.BAHÇE'DEN BEŞİKTAŞ'A TEKLİF Portekizli hocanın kafasındaki sisteme uymadığı gerekçesiyle kadroda düşünülmeyen Caulker için kulüp arayışları başlarken, Fenerbahçe Yönetimi Beşiktaş'a oldukça cazip bir teklif götürdü. Getir

6 "BONSERVİSİYLE VEREBİLİRİZ" Sarı-lacivertliler, ezeli rakiplerine, "Biz imza parasını da ödedik. Sizden bir beklentimiz yok. Caulker'ı bonservisiyle birlikte verebiliriz" önerisinde bulundu. Getir

5 "KİRALAMAYI DÜŞÜNEBİLİRİZ" Beşiktaş'ın cevabı ise "Oyuncunun 1.2 milyon Euro olan maaşının yarısını ödemek kaydıyla kiralama seçeneğini düşünebiliriz" oldu. Sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın'a konuyla ilgili gelişmeler aktırıldı. Getir

4 YALÇIN, GODIN'İ İSTİYOR Oyuncu ile ilgili olumsuz geri bildirimde bulunan deneyimli hoca, Diego Godin'in transferini bitirmeleri gerektiğini söyledi. Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlılar Steven Caulker ismini rafa kaldırdı. Getir

3 STEVEN CAULKER KİMDİR? 29 Aralık 1991'de Londra'da doğan 1.91 metre boyundaki Steven Caulker, futbola Tottenham'da başladı. Sonrasında Yeovil Town, Bristol City, Swansea, Cardiff, Queens Park Rangers, Southampton, Liverpool, Dundee FC formalarını giydi. İngiliz stoper, 2019'da Alanyaspor'la anlaştı. Sözleşmesinin bitiminin ardından Pereira'nın takımın başına gelişinden 1 gün önce (1 Temmuz 2021) Fenerbahçe'ye transfer oldu. Getir

2 BİR GÖRÜŞ: GÜRCAN BİLGİÇ Transferler dörtlü sisteme göre yapıldı. Caulker geçen sezonun önemli oyuncusuydu. Pereira, İngiliz stoperi iki maç denedi aynen Caner Erkin gibi. Şunun farkına varmak lazım. Hiçbir kulübün harcama limitleri nedeniyle mükemmeli arama şansı yok. O yüzden teknik adamların, mevcut kadro içinde en verimli düzeni bulmaları gerekiyor. Getir