Organizasyon



O



G



B



M



A



Y



UEFA Kupası



54



18



10



26



72



91



UEFA Avrupa Ligi



82



42



23



17



119



80



Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası



33



9



4



20



30



70



UEFA Şampiyonlar Ligi eleme



38



14



12



12



56



46



UEFA Şampiyonlar Ligi



40



11



6



23



42



70



Avrupa Kupa Galipleri Kupası



9



3



1



5



11



11



UEFA Avrupa Konferans Ligi



18



12



-



6



44



23



TOPLAM



274



109



56



109



374



391





Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek. karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. İşte Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymannski, İrfan Can, Tadic, En-NesyriMoris, Mac Allister, Burgess, Machida, Montes, Vanhoutte, Sadiki, Rasmussen, Terho, Rodriguez, IvanovicFenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği kadroda 5 isim yer almıyor. Yeni transferlerden Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'in yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent Avrupa müsabakalarında forma giyemeyecek.Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Bright Osayi-Samuel'in durumu ise netlik kazanmadı. Takımla birlikte çalışan Nijeryalı futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak.Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Dzeko.UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 275. karşılaşmasına çıkacak.Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 274 müsabakada 109'ar galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 56 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 374 kez havalandırırken, kalesinde 391 gol gördü.Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 136 karşılaşmada boy gösterdi.Sarı-lacivertli ekip bu müsabakalarda 60 galibiyet elde ederken, rakiplerine 43 kez kaybetti. 33 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 191 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 171 gole engel olamadı.Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle: