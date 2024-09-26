Haber Tarihi: 26 Eylül 2024 19:20 - Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 19:20

Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı kadrosu

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yi ağırlayacak. İşte Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri

Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı kadrosu
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek. karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. İşte Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri

FENERBAHÇE-UNİON SG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymannski, İrfan Can, Tadic, En-Nesyri

Union Saint-Gilloise: Moris, Mac Allister, Burgess, Machida, Montes, Vanhoutte, Sadiki, Rasmussen, Terho, Rodriguez, Ivanovic



5 İSİM KADRODA YER ALMIYOR!

Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği kadroda 5 isim yer almıyor. Yeni transferlerden Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'in yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent Avrupa müsabakalarında forma giyemeyecek.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Bright Osayi-Samuel'in durumu ise netlik kazanmadı. Takımla birlikte çalışan Nijeryalı futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak.


FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Dzeko.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 275. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 274 müsabakada 109'ar galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 56 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 374 kez havalandırırken, kalesinde 391 gol gördü.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 137. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 136 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip bu müsabakalarda 60 galibiyet elde ederken, rakiplerine 43 kez kaybetti. 33 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 191 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 171 gole engel olamadı.

AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 82

 42

 23

 17

 119

 80
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 38

 14

 12

 12

 56

 46
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Avrupa Konferans Ligi

 18

 12

 -

 6

 44

 23
TOPLAM

 274

 109

 56

 109

 374

 391
 

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