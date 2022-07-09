Fenerbahçe'nin gözdesi Espanyol'a gitti

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un isteği üzerine 6 numara arayışlarını sürdürürken listedeki isimlerden Vinicius Souza'nın yeni adresi belli oldu.



Bonservisi Belçika ekiplerinden Lommel'de bulunan Vinicius Souza, La Liga ekiplerinden Espanyol'a 1 yıllığına kiralandı.



Fenerbahçe'nin dışında PSV, Sevilla, Betis, Schalke, gibi takımların da gündeminde olan 22 yaşındaki Brezilyalı orta saha Jorge Jesus'un listesindeki isimlerden biri olarak görülüyordu.



2019 yılında Flamengo'da Jorge Jesus ile birlikte çalışan Brezilyalı oyuncu için Portekizli teknik adam, "O çok yüksek seviyeye gelebilecek bir oyuncu" yorumunda bulunmuştu.



Vinicius Souza geçtiğimiz sezon Lommel formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.

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