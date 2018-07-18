Fenerbahçe, Mitrovic ile masada!

Forvet transferini ağustos ayı başındaki Şampiyonlar Ligi ön elemesine mutlaka yetiştirmek isteyen Fenerbahçe'de Aleksandar Mitrovic sesleri yükseliyor... Bas Dost ilgili yaşanan belirsizlikler sonrasında temasa geçilen Sırp golcünün transferinde çok olumlu gelişmeler yaşanıyor.
FENER'E 'EVET' DEDİLER
Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler, Newcastle United'la 1 yıllık kiralama konusunda anlaştı. West Brom'dan Rondon'la masaya oturan İngiliz kulübü, Fener'e 'evet' dedi
ARADA UFAK PÜRÜZLER VAR
Yöneticiler Alexandar Mitrovic ve menajeriyle pazarlıklarını ise sürdürüyor... Şu anda yıllık ücret konusunda bazı sıkıntılar olduğu ancak kısa süre içinde bu pürüzlerin giderileceği belirtildi.
3 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
İngiliz basını, F.Bahçe'nin Mitrovic'e yıllık 3 milyon Euro teklif ettiğini, Sırp golcünün ise 4 milyon Euro istediğini yazdı. Taraflar arasında görüşmeler çok yoğun bir şekilde devam ediyor.
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FENER'E 'EVET' DEDİLER
Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler, Newcastle United'la 1 yıllık kiralama konusunda anlaştı. West Brom'dan Rondon'la masaya oturan İngiliz kulübü, Fener'e 'evet' dedi
ARADA UFAK PÜRÜZLER VAR
Yöneticiler Alexandar Mitrovic ve menajeriyle pazarlıklarını ise sürdürüyor... Şu anda yıllık ücret konusunda bazı sıkıntılar olduğu ancak kısa süre içinde bu pürüzlerin giderileceği belirtildi.
3 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
İngiliz basını, F.Bahçe'nin Mitrovic'e yıllık 3 milyon Euro teklif ettiğini, Sırp golcünün ise 4 milyon Euro istediğini yazdı. Taraflar arasında görüşmeler çok yoğun bir şekilde devam ediyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın