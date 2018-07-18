Fenerbahçe, Mitrovic ile masada!

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Forvet transferini ağustos ayı başındaki Şampiyonlar Ligi ön elemesine mutlaka yetiştirmek isteyensesleri yükseliyor... Bas Dost ilgili yaşanan belirsizlikler sonrasında temasa geçilen Sırp golcünün transferinde çok olumlu gelişmeler yaşanıyor.Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler, Newcastle United'la 1 yıllık kiralama konusunda anlaştı. West Brom'dan Rondon'la masaya oturan İngiliz kulübü, Fener'e 'evet' dediYöneticiler Alexandar Mitrovic ve menajeriyle pazarlıklarını ise sürdürüyor... Şu anda yıllık ücret konusunda bazı sıkıntılar olduğu ancak kısa süre içinde bu pürüzlerin giderileceği belirtildi.İngiliz basını, F.Bahçe'nin Mitrovic'e yıllık 3 milyon Euro teklif ettiğini, Sırp golcünün ise 4 milyon Euro istediğini yazdı. Taraflar arasında görüşmeler çok yoğun bir şekilde devam ediyor.