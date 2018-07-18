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Fenerbahçe, Mitrovic ile masada!

Fenerbahçe ile Newcastle 1 yıllık kiralama konusunda anlaştı... Aleksandar Mitrovic ve menajeriyle pazarlıklar ise devam ediyor.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe, Mitrovic ile masada!
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18 Temmuz 2018 07:06
Forvet transferini ağustos ayı başındaki Şampiyonlar Ligi ön elemesine mutlaka yetiştirmek isteyen Fenerbahçe'de  Aleksandar Mitrovic sesleri yükseliyor... Bas Dost ilgili yaşanan belirsizlikler sonrasında temasa geçilen Sırp golcünün transferinde çok olumlu gelişmeler yaşanıyor.

FENER'E 'EVET' DEDİLER

Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler, Newcastle United'la 1 yıllık kiralama konusunda anlaştı. West Brom'dan Rondon'la masaya oturan İngiliz kulübü, Fener'e 'evet' dedi

ARADA UFAK PÜRÜZLER VAR

Yöneticiler Alexandar Mitrovic ve menajeriyle pazarlıklarını ise sürdürüyor... Şu anda yıllık ücret konusunda bazı sıkıntılar olduğu ancak kısa süre içinde bu pürüzlerin giderileceği belirtildi.

3 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

İngiliz basını, F.Bahçe'nin Mitrovic'e yıllık 3 milyon Euro teklif ettiğini, Sırp golcünün ise 4 milyon Euro istediğini yazdı. Taraflar arasında görüşmeler çok yoğun bir şekilde devam ediyor.



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